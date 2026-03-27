Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Okayama với các địa phương của Việt Nam

Chiều 27/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp ông Ibaragi Ryuta, Thống đốc tỉnh Okayama, Nhật Bản nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ với sự tin cậy chính trị ngày càng cao của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao hợp tác ngày càng thực chất giữa tỉnh Okayama với Việt Nam thông qua đầu tư của các doanh nghiệp của tỉnh vào Việt Nam thời gian qua.

Cảm ơn Thống đốc và chính quyền tỉnh Okayama trong việc tạo điều kiện và hỗ trợ cộng đồng 13.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Okayama, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị tỉnh Okayama tiếp tục tăng cường hợp tác với các địa phương của Việt Nam trong các lĩnh vực như đầu tư, công nghệ cao…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung trân trọng mời Thống đốc Ibaragi cử đoàn doanh nghiệp tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 2, dự kiến tổ chức tại thành phố Huế vào quý 3/2026.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Thống đốc tỉnh Okayama (Nhật Bản) Ibaragi Ryuta. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Cùng dự buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Đặng Ngọc Hậu đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Sơn La; đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với tỉnh Okayama trong các lĩnh vực cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghiệp sản xuất chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, đầu tư và du lịch.

Thống đốc Ibaragi Ryuta bày tỏ nhất trí với các ý kiến của Bộ trưởng Lê Hoài Trung và khẳng định mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với các địa phương của Việt Nam.

Chia sẻ về mục tiêu, định hướng triển khai hợp tác giữa tỉnh và Việt Nam trong thời gian sắp tới, Thống đốc Ibaragi nhấn mạnh mong muốn đẩy mạnh hợp tác nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư và nghiên cứu thiết lập đường bay trực tiếp từ Okayama đến Việt Nam.

Nhân dịp này, Thống đốc Ibaragi cũng đánh giá cao sự cần cù và những đóng góp tích cực của lao động Việt Nam vào sự phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh, khẳng định tỉnh Okayama sẵn sàng tiếp nhận nhiều hơn nữa lao động Việt Nam vào làm việc tại các doanh nghiệp của tỉnh thời gian tới./.

