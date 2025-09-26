Bệnh nhân Campuchia có khối u sọ hầu lớn được phẫu thuật thành công

Ngày 26/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, đơn vị này vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân quốc tịch Campuchia có khối u sọ hầu lớn, nằm ở vị trí đặc biệt nguy hiểm.



Hai tháng trước, anh C.S. (44 tuổi, quốc tịch Campuchia) bỗng nhiên có triệu chứng chóng mặt, nhức đầu, mắt bên trái gần như không còn nhìn thấy, mắt phải cũng giảm thị lực rất nặng.

Đi khám tại nhiều bệnh viện ở Campuchia, các bác sỹ phát hiện anh có một khối u sọ hầu lớn, nằm ở vùng nguy hiểm nên đã từ chối phẫu thuật. Thông qua các phương tiện truyền thông, anh C.S và gia đình nghe danh tiếng của bác sỹ Việt Nam nên quyết định sang Việt Nam tìm nguyên nhân và hướng điều trị.



Đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (Thành phố Hồ Chí Minh), các bác sỹ nhận thấy, bệnh nhân có một khối u sọ hầu kích thước rất lớn chèn ép tuyến yên, cuống não, vùng hạ đồi và não thất ba (là một khoang hẹp trong não, nằm giữa hai đồi thị và một phần vùng dưới đồi, chứa dịch não tủy). Khối u lớn còn xâm lấn, chèn ép các cấu trúc quan trọng thần kinh, mạch máu).



Bác sỹ Chuyên khoa II Đỗ Văn Long, Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh cho biết, u sọ hầu kích thước lớn là một thách thức lớn trong điều trị, việc phẫu thuật loại bỏ khối u lớn rất phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Với kích thước khối u lớn đòi hỏi phẫu thuật viên phải xác định rõ từng cấu trúc, yếu tố thần kinh, mạch máu và các cấu trúc xung quanh khối u. Khối u cũng phải được bóc tách tỉ mỉ dưới hệ thống kính hiển vi có độ phóng đại lớn.

Bài toán khó thứ hai với ca mổ này là ngoài việc lấy gần trọn khối u trong não còn cần phải bảo tồn được cuống tuyến yên, tránh tổn thương vùng hạ đồi, cuống não, mạch máu.



“Chỉ cần phạm vào vùng hạ đồi, sau mổ bệnh nhân có thể gặp tình trạng đái tháo nhạt trầm trọng, đi tiểu nhiều, một ngày có khi lên đến 20 lít nước tiểu, gây khó khăn, bất tiện cho sinh hoạt của người bệnh,” bác sỹ Long chia sẻ.



Với kính vi phẫu hiện đại cùng kinh nghiệm qua nhiều ca mổ khó, ngày 24/9, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh đã thực hiện thành công ca phẫu thuật này.

Một ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể trả lời rành rẽ các câu hỏi của bác sỹ, cử động tay và chân, cả 2 mắt đều có thể nhìn thấy rõ.



Theo bác sỹ Đỗ văn Long, u sọ hầu là loại u bẩm sinh, hình thành và phát triển từ những tế bào còn sót thời bào thai. Các khối u này phát triển ở vị trí gần với tuyến yên và sát với xương sọ.

Về lý thuyết, u sọ hầu là khối u lành tính khá hiếm gặp ở não; tuy nhiên, do khối u phát triển ở vị trí gần tuyến yên nên sẽ ảnh hưởng đến chức năng của cơ quan này, gây ảnh hưởng đến nhiều bộ phận khác bởi tuyến yên là nơi sản xuất ra hormone cho các hoạt động.



Bác sỹ Long khuyến cáo, người dân nếu thấy các triệu chứng như: đau đầu tăng dần, giảm thị lực không rõ nguyên nhân, hoặc các dấu hiệu rối loạn nội tiết, cần chủ động đi khám, tầm soát tại các chuyên khoa Thần kinh hoặc Nội tiết. Việc phát hiện và can thiệp sớm luôn luôn là chìa khóa quan trọng để điều trị hiệu quả, giảm thiểu biến chứng nguy hiểm cho người bệnh./.

