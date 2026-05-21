Bắc Ninh phát triển mô hình nhà lắp ghép phục vụ tái định cư Sân bay Gia Bình

Chiều 21/5, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái đến tham quan công trình nhà ở ứng dụng công nghệ lắp ghép bằng cấu kiện bêtông đúc sẵn tại thôn Nội Phú, xã Gia Bình - giải pháp xây dựng mới rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng công trình tái định cư.

Công trình xây dựng trên diện tích 95m2, quy mô 5 tầng với tổng diện tích sàn hơn 500m2, do Công ty cổ phần Thiết kế và phát triển công nghệ xây dựng SPAN thi công bằng công nghệ lắp ghép các cấu kiện bêtông đúc sẵn.

Công trình bắt đầu lắp dựng từ ngày 12/5 và dự kiến hoàn thành phần thô trong tháng 5/2026.

Theo đơn vị thi công, toàn bộ cấu kiện được sản xuất đồng bộ tại nhà máy và vận chuyển đến hiện trường để lắp dựng. Nhà bêtông công nghệ cao SPAN giúp rút ngắn hơn 70% thời gian thi công phần thô so với phương pháp xây dựng truyền thống trong cùng điều kiện thi công.

Giải pháp này giúp kiểm soát tốt chất lượng công trình, giảm phụ thuộc vào lao động thủ công trong bối cảnh nguồn nhân lực xây dựng ngày càng khan hiếm, chi phí vật liệu và nhân công có xu hướng gia tăng.

Hiện, giá tham khảo phần thô của giải pháp nhà bêtông công nghệ cao dao động từ 3,6-4,2 triệu đồng/m2, chưa bao gồm phần móng, tùy theo quy mô, thiết kế và điều kiện thi công.

Với các công trình có kết cấu tương đương, giải pháp này tiết kiệm khoảng 10-20% chi phí so với phương pháp xây dựng truyền thống.

Đây là mô hình ứng dụng công nghệ bêtông đúc sẵn nhằm rút ngắn đáng kể thời gian thi công, đồng thời tạo thêm lựa chọn để người dân tham khảo khi xây dựng nhà ở tái định cư phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Chủ công trình là ông Lương Trung Hậu, một trong những cán bộ xã Gia Bình tiên phong đăng ký hỗ trợ 4 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng tạm cư tại căn nhà mới xây.

Việc mạnh dạn áp dụng công nghệ xây dựng hiện đại không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công trình, tiết kiệm thời gian mà còn tạo niềm tin để người dân triển khai xây dựng nhà ở tại các khu tái định cư.

Sau khi trực tiếp tham quan công trình, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái đánh giá cao công nghệ nhà lắp ghép bằng cấu kiện bêtông đúc sẵn; đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng, đặc biệt là lãnh đạo xã Gia Bình, cần tuyên truyền đầy đủ, chính xác về mô hình để người dân hiểu rõ hiệu quả, lợi ích của công nghệ mới. Qua đó, khuyến khích người dân trong vùng tái định cư áp dụng phương pháp xây dựng hiện đại nhằm giảm giá thành, tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất lượng công trình.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái (thứ 3 từ trái) tham quan mô hình nhà lắp ghép. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng đề nghị thành lập các tổ giám sát cộng đồng để theo dõi chặt chẽ quá trình thi công, bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật; đồng thời mong muốn người dân chủ động phối hợp cùng chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp, sớm ổn định cuộc sống tại khu tái định cư.

Tỉnh Bắc Ninh sẵn sàng tạo điều kiện về quỹ đất để doanh nghiệp đặt trạm trộn cấu kiện tại địa phương, đáp ứng nhu cầu của người dân khi xây dựng nhà bằng công nghệ lắp ghép bêtông.

Trước đó, nhằm kịp thời hỗ trợ và giúp đỡ người dân trong quá trình thực hiện dự án, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gia Bình đã kêu gọi mỗi đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, cán bộ lãnh đạo, đảng viên, công chức, viên chức được khuyến khích phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu.

Phấn đấu mỗi người sẽ vận động gia đình, người thân nếu có chỗ ở dôi dư ngoài khu vực dự án thì chung tay hỗ trợ ít nhất một hộ gia đình bị thu hồi đất có thể cho ở nhờ hoặc cho thuê với mức giá ưu đãi để góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã và các tổ chức chính trị-xã hội tiến hành rà soát, tuyên truyền, vận động, đồng thời mở rộng sự tham gia của các chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn, chi hội đoàn thể. Qua đó, lan tỏa tinh thần sẻ chia đến mọi tầng lớp nhân dân, cùng chung tay hỗ trợ chỗ ở tạm cư cho các hộ gia đình trong diện thu hồi đất.

Hưởng ứng chủ trương chung, nhiều cán bộ, đảng viên và người dân trong xã đã tích cực tham gia, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng diện tích 1.960ha với tổng mức đầu tư hơn 196 nghìn tỷ đồng, được thực hiện theo cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 03/2025/NQ-CP, ngày 14/8/2025 của Chính phủ.

Hiện, tỉnh đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ đất nông nghiệp. Về đất ở, phải di chuyển, thực hiện tạm cư, bố trí khu đất ở tái định cư cho khoảng hơn 8.000 hộ dân; trong đó riêng khu vực phục vụ Hội nghị APEC 2027 có 1.555 hộ dân thuộc 5 thôn (Ngô Thôn, Mỹ Thôn, Lương Pháp, Thủ Pháp, xã Gia Bình; thôn Tử Nê, xã Lương Tài) phải thực hiện di dời sớm nhất đảm bảo bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư thi công.

Đến nay (đối với phạm vi phục vụ Hội nghị APEC 2027), 237 hộ dân đã đồng thuận nhận tiền và di chuyển đến nơi ở mới, 94,6% hộ gia đình đồng thuận, đăng ký bốc thăm vị trí lô trong khu vực tái định cư./.Thanh Thương