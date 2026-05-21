Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 10 tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 16 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 21/5, cảnh báo 10 tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ gồm Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Các tỉnh này tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; riêng Quảng Ninh từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Nhiều khu vực đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc tỉnh Lai Châu. Cụ thể gồm: Bình Lư, Pa Tần, Pa Ủ, Thu Lũm.

Tại tỉnh Sơn La là các xã, phường: Chiềng Hoa, Chiềng Khương, Mường Bang, Mường Cơi, Mường Lèo, Pắc Ngà, Phiêng Pằn, Phù Yên, Suối Tọ, Tà Hộc, Tà Xùa, Xím Vàng.

Đối với tỉnh Phú Thọ là các xã, phường: Phong Châu, Quảng Yên, Tam Dương; Bằng Luân, Cao Dương, Đan Thượng, Đạo Trù, Đồng Lương, Dũng Tiến, Hạ Hòa, Hiền Lương, Hoàng An, Hoàng Cương, Hợp Kim, Kim Bôi, Mai Hạ, Minh Đài, Minh Hòa, Nhân Nghĩa, Phùng Nguyên, Sơn Lương, Tân Sơn, Tây Cốc, Thanh Ba, Thọ Văn, Thượng Long, Văn Lang, Vân Sơn, Vạn Xuân, Vĩnh Chân, Võ Miếu, Yên Kỳ, Yên Lập.

Tỉnh Lào Cai có các xã, phường: Trạm Tấu; Bản Xèo, Bảo Thắng, Bát Xát, Cát Thịnh, Gia Hội, Gia Phú, Hạnh Phúc, Hợp Thành, Lao Chải, Mù Cang Chải, Nghĩa Tâm, Ngũ Chỉ Sơn, Cam Đường, Phình Hồ, Púng Luông, Tả Van, Tằng Loỏng, Thượng Bằng La, Xuân Quang.

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang gồm các xã, phường: Sơn Thủy; Nấm Dẩn; Bắc Mê, Cao Bồ, Côn Lôn, Giáp Trung, Hồ Thầu, Lũng Phìn, Mậu Duệ, Nậm Dịch, Hà Giang 1, Pà Vầy Sủ, Phú Lương, Sủng Máng, Tân Quang, Thanh Thủy, Thượng Nông, Thượng Sơn, Trung Thịnh, Trường Sinh, Yên Hoa, Yên Minh.

Các xã, phường thuộc tỉnh Thái Nguyên có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Quân Chu; Dân Tiến, P. Bách Quang, Tân Cương, Vạn Phú, An Khánh, Bằng Thành, Bằng Vân, Cao Minh, Đại Phúc, Đại Từ, Điềm Thụy, Nam Hòa, Ngân Sơn, Nghiên Loan, Nghinh Tường, Bá Xuyên, Phổ Yên, Sông Công, Tích Lương, Phong Quang, Phú Bình, Phú Lạc, Tân Khánh, Trại Cau, Tràng Xá, Vô Tranh.

Tỉnh Lạng Sơn gồm các xã, phường: Công Sơn; Bắc Sơn, Bằng Mạc, Bình Gia, Đình Lập, Kiên Mộc, Na Sầm, Tân Tri, Thiện Long, Yên Bình; Ba Sơn, Châu Sơn, Chi Lăng, Điềm He, Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Hội Hoan, Hồng Phong, Hữu Lũng, Kháng Chiến, Khánh Khê, Khuất Xá, Lộc Bình, Lợi Bác, Mẫu Sơn, Na Dương, Nhất Hòa, Đông Kinh, Kỳ Lừa, Lương Văn Tri, Tam Thanh, Quý Hòa, Tân Thành, Tân Văn, Thiện Tân, Thiện Thuật, Thống Nhất, Thụy Hùng, Văn Lãng, Vạn Linh, Vân Nham, Văn Quan, Vũ Lăng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tại tỉnh Cao Bằng gồm các xã, phường: Bạch Đằng, Bảo Lâm, Ca Thành, Cần Yên, Hưng Đạo, Huy Giáp, Nam Quang, Nguyễn Huệ, Phan Thanh, Quảng Lâm, Quảng Uyên, Thanh Long, Thông Nông, Tĩnh Túc, Xuân Trường.

Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh có các xã, phường: Đầm Hà, Hải Sơn, Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, Quảng Đức, Quảng Hà, Quảng Tân, Đặc khu Vân Đồn, Đường Hoa, Hải Ninh, Tiên Yên; Ba Chẽ, Bình Liêu, Điền Xá, Đông Ngũ, Hải Hòa, Hải Lạng, Hoành Mô, Lục Hồn, Cẩm Phả, Cửa Ông, Vàng Danh, Vĩnh Thực.

Ngoài ra, tỉnh Bắc Ninh gồm các xã, phường: Sơn Động, Yên Định; Đại Sơn; An Lạc, Biển Động, Bố Hạ, Đèo Gia, Dương Hưu, Lục Ngạn, Tuấn Đạo, Vân Sơn, Xuân Lương.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Cục bộ mưa to ở cả 3 miền

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, chiều tối và đêm 21/5, các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Nhiều vùng biển đề phòng gió mạnh, sóng cao

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, hiện khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Vĩnh Long đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, đêm 21/5 và ngày 22/5, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, trước tình hình trên, các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra./.

