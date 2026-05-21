Vụ sạt lở đá ở Thanh Hóa: Đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân còn lại

Sáng 21/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Tú (Thanh Hóa) Phạm Minh Vũ cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đá tại khu vực khai thác đá của Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn.

Suốt đêm 20/5 và rạng sáng 21/5, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội, lực lượng phòng cháy, chữa cháy dùng máy xúc, xe chuyên dụng, flycam, chó nghiệp vụ và thiết bị dò tìm nhiệt để tìm kiếm các nạn nhân.

Sau nhiều nỗ lực, thi thể nạn nhân H.V.N. (sinh năm 1988) được tìm thấy vào lúc 6 giờ 20; thi thể nạn nhân L.V.Q. (sinh năm 1989) được tìm thấy vào 8 giờ 23 sáng 21/5.

Trong đêm 20/5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy anh L.V.T. (sinh năm 1986) và đưa đi cấp cứu nhưng người này không qua khỏi. Lực lượng chức năng đã hoàn thiện thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Theo báo cáo ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 20/5, tại khu vực mỏ đá xã Cẩm Tú của Công ty TNHH Anh Tuấn đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng do sạt lở đá.

Thời điểm đó, các công nhân gồm anh L.V.T. (sinh năm 1986); L.V.Q. (sinh năm 1989) và H.V.N. (sinh năm 1988), cùng trú tại tỉnh Lào Cai đang lao động tại khu vực chân núi đá thì bất ngờ bị đất đá từ phía trên núi sạt lở xuống vùi lấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ hiện trường, biện pháp bảo đảm an toàn khu vực mỏ; tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Xác định đây là vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người, ngay trong đêm 20/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh đã có Công văn số 9215/UBND-CNXDKH về việc khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại mỏ đá xã Cẩm Tú.

Văn bản nêu rõ chỉ đạo: Các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm nạn nhân mất tích, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật; báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ngay sau khi có kết quả điều tra ban đầu để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn tập trung phối hợp với lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn; thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người bị nạn và gia đình các nạn nhân. Công ty phải rà soát toàn bộ quy trình khai thác, điều kiện bảo đảm an toàn lao động tại mỏ, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong hoạt động khai thác khoáng sản, tuyệt đối không để xảy ra các vụ việc tương tự trong khu vực mỏ của đơn vị.

Tại hiện trường khu vực mỏ khai thác đá của Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn vẫn tiếp tục xuất hiện nguy cơ sạt lở đá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng./.

Thanh Hóa: Sạt lở tại mỏ khai thác đá làm 1 người chết, 2 người chưa tìm thấy Thời điểm xảy ra vụ việc, Lò Văn Thời; Lò Văn Quý và Nguyễn Văn Ngay, cùng trú tại tỉnh Lào Cai, đang lao động tại khu vực chân núi đá thì bất ngờ khối lượng lớn đất, đá từ trên núi sạt lở xuống.