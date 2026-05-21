Dự án nâng cấp đường hơn 12 năm vẫn chưa xong, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Sau hơn 12 năm được cải tạo, nâng cấp, một tuyến đường trung tâm xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa hoàn thành công tác nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng.

Thực trạng này khiến việc cải tạo, sửa chữa các hư hỏng, xuống cấp trên tuyến đường không thể thực hiện do vướng các quy định liên quan.

Theo phản ánh của nhiều hộ dân sinh sống dọc theo đường Lê Duẩn, xã Đức Lập, thời gian qua, tuyến đường dài gần 3km kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi qua trung tâm xã Đức Lập đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Hàng trăm “ổ gà,” “ổ trâu” trải dài trên đường khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn và đã xảy ra nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông do mặt đường không đảm bảo chất lượng.

Quan sát của phóng viên TTXVN cho thấy, tại nhiều đoạn, mặt đường đã bị bong tróc, hư hỏng lớp nhựa đường và lộ ra lớp cấp phối đá dăm. Tại nhiều vị trí xuất hiện nhiều hố sâu, đọng nước, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đây cũng là tuyến đường chính đi qua trung tâm xã Đức Lập nên lưu lượng phương tiện di chuyển rất nhiều.

Mặt đường Lê Duẩn, xã Đức Lập (Lâm Đồng) xuất hiện hàng trăm ổ voi, ổ gà, ảnh hưởng việc đi lại của người dân và mất mỹ quan đô thị. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Chị Trần Nữ Hoàng Oanh, trú tại thôn Kẻ Đọng, xã Đức Lập cho biết, tại tuyến đường Lê Duẩn đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, va chạm giao thông, có trường hợp bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Vào ban đêm hoặc những ngày mưa, do tầm nhìn hạn chế, người đi đường khó phát hiện các hố sâu nên nguy cơ xảy ra tai nạn càng cao.

“Gia đình tôi có ba con nhỏ, trong đó một cháu đang học mẫu giáo. Mỗi khi đưa các con đi học vào mùa mưa, tôi luôn rất lo lắng vì mặt đường hư hỏng nặng, nhiều ổ gà, ổ voi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngay cả vào mùa khô, người dân cũng phải di chuyển thật chậm để vì nhiều đoạn xuống cấp nặng,” chị Oanh chia sẻ thêm.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Hóa, một hộ dân sống ven đường chia sẻ, đường Lê Duẩn đã xuống cấp, hư hỏng 2-3 năm nay. Các phương tiện giao thông, nhất là xe gắn máy không dám đi nhanh vì đường đá dăm lởm chởm rất dễ tai nạn. Mặt đường toàn tuyến hư hỏng, có những chỗ lõm xuống sâu nhưng hầu như không được sửa chữa, dặm vá. Nếu so sánh với các tuyến đường khác trong xã thì tuyến đường này rất xấu dù đây là đường chính.

Người dân cũng thắc mắc vì tuyến đường hư hỏng như vậy mà không thấy ngành chức năng sửa chữa, mặc dù bà con đã nhiều lần kiến nghị từ năm 2024 đến nay, cả gửi ý kiến trực tiếp lẫn tại các buổi tiếp xúc cử tri…

Hiện trạng xuống cấp của mặt đường Lê Duẩn, xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đức Lập, trong thời gian qua, xã đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân liên quan đến tình trạng xuống cấp, hư hỏng của công trình nâng cấp đường Lê Duẩn, đặc biệt tại đoạn từ Km1+530 đến Km2+774. Hiện nay nhiều vị trí mặt đường xuất hiện bong tróc, ổ gà, đọng nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển nông sản và sinh hoạt của người dân.

Theo hồ sơ dự án, công trình nâng cấp đường Lê Duẩn được triển khai từ năm 2013, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác nghiệm thu, quyết toán; một số hạng mục hệ thống thoát nước và vỉa hè chưa được thi công hoàn thiện do còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Trong thời gian dự án tạm dừng thi công kéo dài, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông và bức xúc dư luận nhân dân trên địa bàn.

Để khắc phục tình trạng này, theo ông Nguyễn Hữu Phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Lập, xã đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực Đắk Mil (đơn vị chủ đầu tư) kiểm tra hiện trạng công trình, đồng thời tổ chức khắc phục tạm thời các vị trí hư hỏng, đọng nước, bổ sung cảnh báo an toàn giao thông tại các khu vực nguy hiểm nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn trong mùa mưa.

Về lâu dài, Ủy ban Nhân dân xã Đức Lập đề nghị Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực Đắk Mil khẩn trương thiết lập hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương để nghiệm thu, thanh quyết toán công trình, từ đó làm cơ sở đề xuất chủ trương đầu tư, sửa chữa trong giai đoạn tiếp theo.

Theo ông Trần Văn Hảo, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk Mil, đây là dự án đã triển khai hơn 10 năm nhưng chưa hoàn thành các hạng mục và cũng chưa hoàn thành việc nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng. Để tiến hành các thủ tục quyết toán công trình, ban đang tập hợp các hồ sơ, tài liệu liên quan và làm các báo cáo, đề xuất lên cấp có thẩm quyền. Đây là một thủ tục bắt buộc phải thực hiện, hoàn thành, trên cơ sở đó sẽ đề xuất sửa chữa, cải tạo tuyến đường, đảm bảo việc lưu thông cho người dân và vấn đề an toàn giao thông.

Dự án nâng cấp đường Lê Duẩn, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cũ (nay là xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng) được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1429 ngày 31/10/2012. Dự án có tổng mức đầu tư trên 44,5 tỷ đồng, chiều dài tuyến gần 2,8km.

Dự án do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thành Công (địa chỉ xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, nay là xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng) thực hiện với thời gian phê duyệt từ năm 2013-2015./.

