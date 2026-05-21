Chiến dịch 500 ngày đêm: Quy tập 28 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn 2 tỉnh của Lào

Ngày 21/5, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Trị tổ chức đón Đội Quy tập 584 và 589 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thành nhiệm vụ tại nước bạn Lào trong mùa khô 2025-2026 trở về nước.

Trong mùa khô 2025-2026, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị và nhận được sự hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc Lào, Đội 584 và Đội 589 đã khảo sát, thu thập thông tin và quy tập được 28 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn hai tỉnh Sa Vẳn Na Khệt và Khăm Muồn của nước bạn.

Kết quả đạt được của hai đội góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” do Chính phủ phát động; đồng thời tiếp tục khẳng định trách nhiệm, nghĩa tình và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào trong mùa khô 2025-2026, ngay sau khi cơ động đến hai tỉnh Sa Vẳn Na Khệt và Khăm Muồn của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đội 584 và Đội 589 đã nhanh chóng ổn định tổ chức, quán triệt nhiệm vụ, triển khai khảo sát địa bàn, thu thập thông tin và tổ chức tìm kiếm.

Mặc dù thông tin về phần mộ ngày càng ít, địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, song cán bộ, nhân viên hai đội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Trị trao tặng quà động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập 584 và 589. (Ảnh: TTXVN phát)

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, hai đội còn duy trì hiệu quả công tác xây dựng chính quy, củng cố doanh trại, đẩy mạnh tăng gia sản xuất nâng cao đời sống bộ đội; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, dân vận, góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và những kết quả nổi bật mà cán bộ, nhân viên Đội 584 và Đội 589 đạt được trong mùa khô 2025-2026.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị nhanh chóng ổn định mọi mặt, tổ chức rút kinh nghiệm nhiệm vụ; quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; chủ động chuẩn bị chu đáo cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2026-2027.

Dịp này, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Quân khu 4, Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đã trao nhiều phần quà động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập 584 và 589./.

