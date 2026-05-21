Công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để thúc đẩy dự án hạ tầng, tăng trưởng kinh tế và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai của thành phố.

Công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định tiến độ triển khai các dự án đầu tư phát triển hạ tầng, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội của thành phố Hà Nội.

Hiện nay, các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng 1.428 dự án (gồm: 1.281 dự án vốn ngân sách; 147 dự án vốn ngoài ngân sách), trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng, trọng điểm góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP, phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thành phố Hà Nội xác định việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, khơi thông nguồn lực đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân Thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các “điểm nghẽn” trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng kết nối vùng và các dự án trọng điểm của Thủ đô./.