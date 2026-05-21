Quảng Ninh: Xác minh danh tính và hỗ trợ bàn giao thi thể 2 ngư dân đuối nước

Ngày 21/5, thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng đã xác minh được danh tính 2 thi thể bị đuối nước và đưa vào bờ để bàn giao cho gia đình.

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 21/5, ngư dân đang khai thác thủy sản tại khu vực biển gần đền Đầu Mối, vịnh Hạ Long phát hiện 2 thi thể nổi trên mặt nước gồm 1 nam và 1 nữ, nghi bị đuối nước nên đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cứu hộ cứu nạn Quảng Ninh đã khẩn trương điều động lực lượng và phương tiện tiếp cận hiện trường, tổ chức đưa các nạn nhân vào bờ an toàn tại khu vực bãi tắm Hòn Gai phục vụ công tác khám nghiệm, xác minh danh tính và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ủy ban Nhân dân phường Hạ Long đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phường, Công an phường cùng các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, hai nạn nhân được xác định là vợ chồng, trú tại phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh. Theo thông tin từ người thân và cơ quan chức năng, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, hai vợ chồng sử dụng thuyền nhỏ ra khu vực biển gần đền Đầu Mối để thu lưới đánh bắt hải sản. Trong quá trình hoạt động trên biển, thời tiết bất ngờ xuất hiện giông lốc mạnh khiến phương tiện bị ảnh hưởng và dẫn tới vụ việc thương tâm.

Hiện thân nhân các nạn nhân đã có mặt để đưa người thân về mai táng theo phong tục địa phương./.

