Đồng Tháp phấn đấu trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, hiện đại

Ngày 21/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh không đơn thuần là công việc kỹ thuật, mà là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là yêu cầu cấp thiết để kiến tạo nền tảng pháp lý và chiến lược cho Đồng Tháp với quy mô lãnh thổ, dân số và tiềm lực lớn hơn, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu cao về quản trị và phát triển.

Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp công bố tóm tắt Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Tại hội nghị, ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp công bố Quyết định số 1410/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi, ranh giới điều chỉnh quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính tỉnh Đồng Tháp có diện tích tự nhiên là 5.938,64 km2.

Tỉnh Đồng Tháp quán triệt nguyên tắc phát triển "Toàn diện-trọng tâm-kết nối-bứt phá và phát triển bền vững" trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trên mọi lĩnh vực, địa bàn, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Đại biểu tìm hiểu sơ đồ quy hoạch tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Địa phương lấy phát triển kinh tế nhanh, bền vững là nhiệm vụ trung tâm, phát triển toàn diện cả 3 lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường; mọi chính sách đều phải hướng đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của người dân.

Về kinh tế, mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Đồng Tháp trở thành tỉnh có tốc độ công nghiệp phát triển nhanh, theo hướng hiện đại, bền vững; tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm (giai đoạn 2026-2030) đạt 9,5%/năm, phấn đấu đạt 10,0%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 155 triệu đồng/người... Tầm nhìn đến năm 2050, Đồng Tháp phấn đấu trở thành trung tâm nông nghiệp hiện đại và du lịch sinh thái của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về nông nghiệp, công nghiệp tiên tiến; là nơi đáng sống, phồn vinh, hạnh phúc... Ông Trần Văn Dũng nhấn mạnh, Đồng Tháp xác định hướng đi cụ thể cho từng vấn đề, hạng mục như: tổ chức không gian phát triển năm vùng kinh tế-xã hội và năm hành lang kinh tế.

Cụ thể năm vùng kinh tế-xã hội gồm: Vùng kinh tế-xã hội trung tâm dọc sông Tiền, vùng Nam sông Tiền và Bắc sông Hậu, vùng nông nghiệp sinh thái Đồng Tháp Mười, vùng kinh tế biển, vùng kinh tế-xã hội biên giới. Năm hành lang kinh tế gồm: Hành lang trung tâm (dọc cao tốc và Quốc lộ 1); hành lang ven biển phía Đông (dọc đường bộ ven biển và Quốc lộ 50); hành lang dọc sông Tiền; hành lang nội địa kết nối vùng Đồng Tháp Mười (dọc Quốc lộ N1, N2, Quốc lộ 30); hành lang dọc sông Hậu.

Đồng Tháp còn định hướng các ngành kinh tế quan trọng, chủ lực là nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và các khu chức năng; chú trọng phát triển giao thông, năng lượng và viễn thông, thủy lợi và cấp thoát nước, hạ tầng xã hội về y tế, văn hóa, giáo dục.

Để thực hiện quy hoạch đúng lộ trình, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục huy động vốn đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách liên kết phát triển đa lĩnh vực, kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn.

Ông Võ Phú Đức, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vĩnh Hoàn Collagen chia sẻ, việc điều chỉnh quy hoạch lần này sẽ góp phần tối ưu hóa nguồn lực của địa phương, phát huy các lợi thế cạnh tranh của tỉnh Đồng Tháp; đồng thời tạo nền tảng thuận lợi thu hút nhà đầu tư, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống người dân và thúc đẩy tăng trưởng. Công ty đánh giá cao môi trường đầu tư minh bạch, tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp và phát triển bền vững của tỉnh Đồng Tháp.

Theo Ông Weng Ming Zhao, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển khu công nghiệp Long Giang, việc điều chỉnh quy hoạch lần này của tỉnh Đồng Tháp mở ra một tầm nhìn mới, là điểm sáng thu hút sự quan tâm và làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Với vai trò là một nhà đầu tư, đối với quy hoạch tổng thể mới của tỉnh Đồng Tháp, Khu Công nghiệp Long Giang đặc biệt quan tâm và kỳ vọng tiếp tục được tìm hiểu sâu hơn cũng như kết nối phát triển các dự án, tích cực triển khai các dự án nhà ở cho công nhân cùng các quy hoạch đô thị, dịch vụ kết hợp đồng bộ với các khu công nghiệp./.

Đồng Tháp thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng kinh tế trong năm 2026 Đồng Tháp thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng gồm nông nghiệp, công nghiệp và thương mại-dịch vụ; cụ thể, tỉnh kiên định chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

​