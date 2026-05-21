Nuôi nhốt 3 chim công lục quý hiếm, chủ cơ sở ở TP. Hồ Chí Minh bị khởi tố

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21/5 thông tin, lực lượng chức năng phát hiện 46 cá thể động vật hoang dã nuôi nhốt trái phép tại xã Đông Thạnh, trong đó có 3 con công lục thuộc nhóm IB - loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Chủ cơ sở Nguyễn Thế Cường (49 tuổi) đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đang thực hiện cao điểm ra quân 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, truy quét tội phạm về kinh tế, buôn lậu, tài nguyên và môi trường.

Theo đó, vào lúc 14h45 ngày 13/5, tổ công tác gồm Cảnh sát kinh tế, Kiểm lâm, Viện công nghệ Tiên Tiến và Công an xã Đông Thạnh bất ngờ kiểm tra địa chỉ 330/53 ấp 113, xã Đông Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh) do ông Nguyễn Thế Cường làm chủ.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 46 cá thể động vật hoang dã đang bị nuôi nhốt, gồm: 40 cầy vòi hương, 3 chim công màu xanh, 1 chim công màu trắng, 1 gà lôi hông tía và 1 chim trĩ.

Tổ công tác gồm Cảnh sát kinh tế, Kiểm lâm, Viện công nghệ Tiên Tiến và Công an xã Đông Thạnh kiểm tra địa chỉ 330/53 ấp 113, xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Thế Cường làm chủ. (Ảnh: Phòng PC03 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Đáng chú ý, kết quả giám định xác định 3 cá thể công xanh (tên khoa học Pavo muticus) là loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB và là loài được ưu tiên bảo vệ theo Thông tư 85/2025/TT-BNNMT.

Theo hồ sơ, ông Cường mua số công này từ tháng 2/2021 và có biên bản kiểm tra lâm sản. Tuy nhiên, khi Nghị định 84/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 30/11/2021, nâng loài công lục vào nhóm IB cấm nuôi nhốt, buôn bán, ông Cường vẫn tiếp tục nuôi cho đến khi bị phát hiện.

Ngày 19/05/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thế Cường về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ nguồn gốc số động vật hoang dã cũng như trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan trong việc xác nhận, cấp giấy chứng nhận lâm sản.

Cơ quan chức năng khuyến cáo: Việc nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã phải được cấp phép theo đúng quy định. Mọi hành vi săn bắt, mua bán, tàng trữ trái phép đều là phạm pháp, có thể đối mặt với mức án cao nhất lên đến 15 năm tù./.