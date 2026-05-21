Xử phạt nghiêm minh người chia sẻ thông tin sai sự thật từ trang phản động

Ngày 21/5, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an phường Giảng Võ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính N.T.Đ (sinh năm 1953, tạm trú tại phường Giảng Võ) 7,5 triệu đồng đối với hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hoài Đức (Hà Nội) phát hiện N.T.Đ thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết từ trang “thoibao.de.”

Đây là trang thông tin do đối tượng truy nã Lê Trung Khoa tạo lập, quản lý và sử dụng để đăng tải nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc tình hình trong nước.

Khi phát hiện vụ việc, Công an xã Hoài Đức phối hợp với Công an phường Giảng Võ tiến hành gọi hỏi, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của N.T.Đ.

Lực lượng chức năng xác định cá nhân này đã có hành vi chia sẻ thông tin từ nguồn chưa được kiểm chứng, vi phạm các quy định của pháp luật về sử dụng mạng xã hội và cung cấp, chia sẻ thông tin trên không gian mạng.

Ngoài ra, N.T.Đ còn chia sẻ bài viết tạo lập bằng công cụ AI xuyên tạc hình ảnh của lực lượng Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 20/5, Công an xã Ba Vì tổ chức xác minh, mời công dân B.S.V (sinh năm 1985, trú tại thôn Yên Sơn, xã Ba Vì) đến làm việc liên quan đến hành vi bình luận tiêu cực trên mạng xã hội Facebook.

Làm việc với lực lượng chức năng, anh B.S.V khai nhận đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận trên trang “thoibao.de” với nội dung mang tính tiêu cực, thể hiện quan điểm chủ quan cá nhân tại video, bài viết chưa được kiểm chứng.

Sau khi được cán bộ Công an xã Ba Vì tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật liên quan đến sử dụng mạng xã hội, anh B.S.V đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân.

Thừa nhận do thiếu hiểu biết, không biết “thoibao.de” là trang phản động, chống Nhà nước nên đã theo dõi, bình luận, anh B.S.V tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ các bình luận liên quan, chặn theo dõi trang “thoibao.de,” cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia không gian mạng.

Trang “thoibao.de” trên mạng xã hội Facebook chuyên đăng tải các nội dung xấu độc, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chính quyền nhân dân do Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài cùng các đối tượng phản động tạo lập.

Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài là hai đối tượng đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an Việt Nam ra quyết định truy nã vào tháng 12/2025 về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 31/12/2025, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài 17 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Qua các vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng khi tiếp cận, đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; tuyệt đối không chia sẻ các bài viết từ các trang, tài khoản có nội dung xấu độc, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước hoặc thông tin chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng.

Mỗi người dân cần là một “lá chắn số,” góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh, phục vụ tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương./.

