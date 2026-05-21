Tây Ninh: Bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây sản xuất phân bón giả

Ngày 20/5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng giữ vai trò chính trong đường dây tổ chức sản xuất, buôn bán phân bón giả, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp với quy mô lớn.

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nghiệp vụ kết hợp rà soát, quản lý các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và các khu vực trọng điểm, giáp ranh, ngày 12/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Đức Hòa (Tây Ninh) đồng loạt khám xét trụ sở chính của một doanh nghiệp chuyên sản xuất phân bón trên địa bàn xã Đức Hòa cùng 5 địa điểm tập kết, tiêu thụ, trung chuyển hàng hóa tại Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại các địa điểm này, lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi sản xuất phân bón giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu đã được Nhà nước bảo hộ.

Tang vật thu giữ gồm hơn 70 tấn phân bón giả mạo nhãn hiệu của một doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký bảo hộ, với tổng giá trị ước tính hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhiều trang thiết bị, máy móc, tem nhãn, công cụ, phương tiện cùng hồ sơ, sổ sách liên quan cũng bị niêm phong, phục vụ điều tra.

Cơ quan chức năng xác định, các đối tượng đã “núp bóng doanh nghiệp” để tổ chức hoạt động phạm tội với phạm vi liên tỉnh, có sự tham gia của nhiều đối tượng, hoạt động mang tính chuyên nghiệp và thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Hành vi này không chỉ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, quyền lợi của người nông dân và môi trường cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 6/5/2026 về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm sở hữu trí tuệ, Công an tỉnh Tây Ninh đã đồng loạt triển khai đợt cao điểm với phương châm “Hiểu rõ, nắm chắc và hành động quyết liệt”.

Trong một vụ việc khác, trước đó ngày 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Phước Lý (Tây Ninh) triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dầu gió giả mạo nhãn hiệu EAGLE BRAND.

Lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp 4 địa điểm (1 tại Tây Ninh và 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh); tạm giữ, lấy lời khai 14 đối tượng và thu giữ hơn 27.000 chai dầu gió giả, tổng giá trị tang vật ước tính trên 2 tỷ đồng.

