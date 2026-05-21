Hà Nội: Đưa 2 người cao tuổi mắc kẹt trong đám cháy khu tập thể đến nơi an toàn

Sau khoảng 15 phút chữa cháy một căn phòng trong khu tập thể Nguyễn Công Trứ, ngọn lửa đã được khống chế, lực lượng chức năng kịp thời đưa 2 người cao tuổi mắc kẹt trong vụ cháy đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy và tìm kiếm cứu hộ. (Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN)
Khoảng 10 giờ 13 ngày 21/5/2026 ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại phòng 35b1, tầng 4, khu tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội khiến nhiều người hoảng sợ.

Người dân đã tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.

Sau khoảng 15 phút, ngọn lửa đã được khống chế, lực lượng chức năng kịp thời đưa 2 người cao tuổi mắc kẹt trong vụ cháy đến nơi an toàn./.

Sau khi xảy ra cháy, ông L.K (sinh năm 1932) nhanh chóng được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn. (Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN)
Xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ được điều động đến hiện trường tổ chức chữa cháy và tìm kiếm cứu hộ. (Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN)
Căn hộ xảy ra cháy nằm trên tầng 4, khu tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN)
Vụ cháy xảy ra trong khu dân cư đông đúc thuộc phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN)
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hai Bà Trưng thăm hỏi, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. (Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN)
Chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội nhanh chóng dập tắt đám cháy sáng 21/5/2026 tại phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
