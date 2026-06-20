Cần Thơ: Điều trị thành công trường hợp mắc thủy đậu diễn tiến nặng

Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ vừa điều trị thành công một trường hợp mắc thủy đậu diễn tiến nặng với nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phổi cấp, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) mức độ nặng, viêm gan và rối loạn đông máu.

Bệnh nhân là anh Phạm Hữu Ph. (32 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long). Bệnh nhân mắc thủy đậu khoảng một tuần sau khi vợ và các con trong gia đình nhiễm bệnh. Trước đó, anh chưa từng mắc thủy đậu và cũng chưa được tiêm vaccine phòng bệnh.

Trong 3 ngày đầu khởi phát bệnh, bệnh nhân xuất hiện nhiều bóng nước trên toàn thân, cơ thể mệt mỏi nhưng không sốt. Dù đã điều trị tại cơ sở y tế tư nhân nhưng tình trạng bệnh nhân không cải thiện. Đến ngày thứ 4, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nổi bóng nước dày đặc toàn thân, nhiều tổn thương đã hóa mủ, kèm loét niêm mạc miệng, ăn uống kém và tiêu chảy.

Sau khoảng 10 giờ điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, tình trạng người bệnh diễn tiến nhanh, xuất hiện suy hô hấp cấp và không đáp ứng với liệu pháp oxy thông thường nên được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc.

Thời điểm này, bệnh nhân rơi vào tình trạng suy hô hấp nặng, cô đặc máu, nhịp tim nhanh và tụt huyết áp. Các bác sỹ đã khẩn trương đặt nội khí quản, cho thở máy xâm lấn với thông số hỗ trợ hô hấp cao, sử dụng thuốc kháng virus Acyclovir đường tĩnh mạch kết hợp nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như lọc máu liên tục, kỹ thuật mở phổi bằng áp lực dương liên tục (CPAP), truyền các chế phẩm máu để điều chỉnh rối loạn đông máu.

Việc chăm sóc bệnh nhân gặp nhiều khó khăn do tổn thương thủy đậu xuất hiện dày đặc trên da và lan đến niêm mạc miệng, mũi, tai. Nhân viên y tế phải thực hiện vệ sinh thân thể, thay đổi tư thế thường xuyên nhằm hạn chế nguy cơ loét tì đè và ngăn ngừa tổn thương da tiến triển nặng hơn. Trong quá trình chăm sóc, nhiều thời điểm chỉ số oxy trong máu của bệnh nhân giảm sâu, kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng.

Sau gần một tháng điều trị tích cực, tình trạng hô hấp của bệnh nhân dần cải thiện. Đến ngày điều trị thứ 25, bệnh nhân được rút nội khí quản thành công và 2 ngày sau được chuyển ra khỏi Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ thông tin, thời gian gần đây ghi nhận xu hướng gia tăng các trường hợp thủy đậu ở người trưởng thành, diễn tiến nặng. Bệnh thường có nguy cơ cao ở người suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, song cũng có thể gây biến chứng nghiêm trọng ở những người trước đó hoàn toàn khỏe mạnh.

Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Varicella-Zoster gây ra. Phần lớn các trường hợp diễn biến lành tính, nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm cơ tim, viêm não-màng não, viêm tủy sống hoặc suy đa cơ quan, thậm chí dẫn đến tử vong.

Bác sỹ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi mắc thủy đậu, đặc biệt ở người trưởng thành. Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như sốt cao kéo dài, khó thở, mệt nhiều, rối loạn ý thức hoặc tổn thương da lan rộng, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Tiêm vaccine phòng thủy đậu vẫn là biện pháp hiệu quả nhất giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế các biến chứng nặng./.

Bác sỹ cảnh báo nguy cơ nhiễm khuẩn huyết trên nền thủy đậu Bác sỹ Nguyễn Thành Lê khuyến cáo, khi trẻ xuất hiện sốt, nổi ban phỏng nước nghi thủy đậu, gia đình cần đưa trẻ đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kháng virus kịp thời.