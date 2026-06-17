Đồng Tháp ghi nhận 93 trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ thịt

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, đến 17 giờ ngày 17/6 đã ghi nhận 93 trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mỳ thịt tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37.

Lúc 11 giờ 30 phút ngày 16/6, ngành chức năng tiếp nhận thông tin về các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mỳ thịt tại cơ sở bánh mỳ Hồng Ngọc 37, địa chỉ: 64-64 Bis-62 Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh đang nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, Bệnh viện Quân Y 120 và Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho với các triệu chứng chính: đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, tê tay, mệt mỏi, đau đầu.

Các cơ sở y tế tiếp nhận và điều trị kịp thời tất cả các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm và thực hiện phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan trong công tác báo cáo, điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Đến 17 giờ ngày 17/6, tổng số trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm là 93 trường hợp. Trong số đó, 4 trường hợp đã khỏe và về nhà; 88 trường hợp đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại các cơ sở y tế, sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định; 1 trường hợp được chuyển viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Các cơ sở y tế đang triển khai điều trị tích cực và theo dõi sát diễn biến sức khỏe bệnh nhân.

Ủy ban Nhân dân phường Đạo Thạnh đã ban hành quyết định kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đột xuất đối với cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh mỳ thịt Hồng Ngọc và đã tiến hành kiểm tra tại cơ sở theo quy định; đề nghị cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh mỳ thịt Hồng Ngọc ngưng sản xuất, kinh doanh kể từ 19 giờ ngày 16/6 để đợi kết quả điều tra.

Đồng thời, Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Đạo Thạnh tiến hành các bước điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm theo quy định.

Các cơ sở y tế tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm, tiếp tục theo dõi sát tình hình diễn biến sức khỏe của bệnh nhân./.

Vụ nghi ngộ độc ở Đồng Tháp: Yêu cầu cơ sở bánh mỳ tạm ngừng kinh doanh Các trường hợp cấp cứu ở các bệnh viện đều có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, tê tay, mệt mỏi... sau khi ăn bánh mỳ thịt tại cơ sở bánh mỳ Hồng Ngọc 37.