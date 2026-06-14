Xử lý nghiêm vi phạm về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Ngày 14/6, Bộ Y tế thông tin đã ban hành công văn về việc tăng cường quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế gửi Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Bộ Y tế cho biết, trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế đã được ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Để tăng cường triển khai công tác quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện tổ chức triển khai Thông tư 05/2026/TT-BYT ban hành Danh mục hóa chất không được sử dụng và Danh mục hóa chất nguy hiểm cần công bố thông tin trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường nâng cao nhận thức cho các cơ sở y tế và cộng đồng về sử dụng, thải bỏ chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn an toàn và đúng mục đích sử dụng.

Các đơn vị có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trong hoạt động sản xuất, mua bán, sử dụng chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn.

Bộ Y tế đề nghị các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cho cộng đồng./.

Bộ Y tế: Giám sát phát hiện mỹ phẩm có thành phần thuốc diệt côn trùng Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố rà soát, xử lý mỹ phẩm chứa thành phần thuốc diệt côn trùng như permethrin để đảm bảo an toàn cho người dùng.