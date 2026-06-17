Bắc Ninh đầu tư gần 18.200 tỷ đồng phát triển y tế hiện đại, chất lượng cao

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Bắc Ninh đang tập trung triển khai Đề án “Tăng cường phát triển hệ thống y tế, tạo đột phá, nâng cao hiệu quả bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045.”

Đề án hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của hơn 3,6 triệu người dân trên địa bàn.

Đề án xác định quan điểm xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận công bằng với các dịch vụ y tế chất lượng. Đồng thời, tỉnh định hướng chuyển mạnh từ tư duy chú trọng khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân.

Bắc Ninh sẽ ưu tiên đầu tư đồng bộ cho hệ thống y tế cơ sở, nâng cao năng lực y tế dự phòng, tăng cường khả năng giám sát và ứng phó với dịch bệnh. Công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phòng chống bệnh không lây nhiễm, bảo đảm an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp sẽ tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh.

Đề án cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong ngành y tế, xây dựng cơ sở dữ liệu y tế tập trung, kết nối đồng bộ với hệ thống dữ liệu quốc gia; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điều trị và quản lý sức khỏe người dân.

Dự kiến thực hiện giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2026-2030, với kinh phí dự kiến hơn 592 tỷ đồng.

Người dân đăng ký khám bệnh qua hệ thống kiosk điện tử tại bệnh viện, rút ngắn thời gian chờ đợi. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Cùng với đó, Bắc Ninh sẽ tập trung đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển các chuyên ngành sâu, kỹ thuật cao; tăng cường hợp tác với các bệnh viện tuyến Trung ương, các cơ sở đào tạo y khoa lớn trong nước và quốc tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sỹ.

Một trong những định hướng quan trọng của Đề án là phát triển hệ thống y tế theo hướng hiện đại, thông minh, bền vững; nâng cao khả năng tự chủ của các cơ sở y tế công lập; đồng thời khuyến khích xã hội hóa, thu hút đầu tư vào lĩnh vực y tế.

Tỉnh sẽ tập trung đầu tư cơ sở vật chất, phát triển hệ thống y tế đồng bộ, hiệu quả; tập trung nguồn lực đầu tư các dự án y tế trọng điểm nhằm sớm hình thành các trung tâm chuyên sâu, kỹ thuật cao mang chức năng vùng; từng bước hình thành các trung tâm y tế chuyên khoa chất lượng cao, giảm tỷ lệ người dân phải chuyển tuyến điều trị; nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật y tế trong khám bệnh, chữa bệnh nhất là y tế chuyên sâu, y tế cơ sở, phát huy thế mạnh y học cổ truyền...

Để thực hiện đề án trên, Bắc Ninh dự kiến tổng kinh phí gần 18.183 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 4.500 tỷ đồng; ngân sách địa phương hơn 12.466 tỷ đồng. Còn lại là nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh Tô Thị Mai Hoa, những năm qua, hệ thống y tế của tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Các chỉ số sức khỏe người dân tiếp tục được cải thiện, tuổi thọ trung bình đạt khoảng 75 tuổi, cao hơn mức trung bình cả nước. Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ hằng năm luôn duy trì trên 96%; tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ em thấp hơn mức bình quân toàn quốc.

Đặc biệt, Bắc Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành triển khai bệnh án điện tử tại 100% cơ sở y tế công lập; góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân.

Kỹ thuật viên xét nghiệm quét mã và nhập dữ liệu mẫu máu vào hệ thống, bảo đảm quản lý chính xác. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố và mở rộng. Toàn tỉnh hiện có 35 đơn vị sự nghiệp y tế công lập, 99 trạm y tế xã, phường cùng hệ thống y tế ngoài công lập phát triển mạnh.

Hiện có 23 bệnh viện tư nhân với gần 2.000 giường bệnh, 67 phòng khám đa khoa và hàng nghìn cơ sở hành nghề y, dược tư nhân đang hoạt động.

Giai đoạn 2021-2025, nhiều công trình y tế trọng điểm được đầu tư xây dựng, mở rộng. Việc đầu tư đã giúp toàn tỉnh tăng thêm khoảng 1.300 giường bệnh, nâng số giường bệnh lên 36,2 giường/10.000 dân, cao hơn mức trung bình cả nước. Chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng cao với nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai thành công ngay tại địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành y tế Bắc Ninh vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Nhiều cơ sở y tế, nhất là tuyến cơ sở xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nguồn nhân lực y tế còn thiếu và chưa đồng đều giữa các tuyến; việc thu hút bác sĩ, nhân lực chất lượng cao về làm việc tại tuyến cơ sở, vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh, số lượng bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, ung thư ngày càng gia tăng, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe.../.

Bộ Y tế định hình mạng lưới y tế mới gắn với hiện đại, đồng bộ và thông minh Ngành y tế sẽ từng bước thiết lập nền tảng hệ sinh thái y tế số quốc gia phục vụ công tác quản lý, điều hành và hoạch định chính sách trên cơ sở dữ liệu số thống nhất.