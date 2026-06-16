"Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam (VAHCP) cần đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe, nhất là trên các nền tảng số, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi người dân theo hướng có lợi cho sức khỏe của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội."

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã nhấn mạnh như vậy tại Lễ kỷ niệm một năm thành lập Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam và Ra mắt nền tảng Khỏe đẹp 360 ứng dụng công nghệ AI hỗ trợ tư vấn nâng cao sức khỏe, diễn ra ngày 16/6 tại Hà Nội.

Ông Đỗ Xuân Tuyên cho hay công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe đang được đảng nhà nước rất quan tâm. Điểm đột phá của Nghị quyết 72 đó là Chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe lấy người dân làm trung tâm, chuyển từ bị động điều trị bệnh sang chủ động bảo vệ, nâng cao sức khỏe. Nghị quyết 72 cũng xác định y tế cơ sở là nền tảng của hệ thống y tế, thúc đẩy chuyển đổi số y tế, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu y tế thống nhất, khuyến khích xã hội hóa và đổi mới sáng tạo, huy động nguồn lực xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe…

Trong bối cảnh đó, sự ra đời và phát triển của Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng. Hiệp hội đã tập hợp được đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý, doanh nghiệp và những người tâm huyết trong lĩnh vực sức khỏe, góp phần kết nối tri thức, lan tỏa các giá trị tích cực và thúc đẩy các hoạt động nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Đặc biệt, việc Hiệp hội chú trọng các hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ra mắt nền tảng khỏe đẹp 360 ứng dụng AI; triển khai ứng dụng công nghệ số trong nâng cao sức khỏe và kết nối các chuyên gia đầu ngành là hướng đi phù hợp với chủ trương chuyển đổi số y tế và xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện theo Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị.

Phó giáo sư Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam cho hay từ chỗ một vài tổ chức ký thỏa thuận Hợp tác đến nay VAHCP đã là đối tác với 45 đơn vị đến từ Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các Tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ cùng Hiệp hội chung sức chăm sóc khỏe cộng đồng.

Các đại biểu ấn nút Ra mắt nền tảng Khỏe đẹp 360 ứng dụng công nghệ AI hỗ trợ tư vấn nâng cao sức khỏe. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đây là nền tảng quan trọng để Hiệp hội mở rộng các chương trình tư vấn, truyền thông, đào tạo, thiện nguyện và nâng cao sức khỏe cộng đồng trong thời gian vừa qua và sắp tới. Với chức năng nhiệm vụ của mình, VAHCP chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức hàng chục các cuộc hội thảo khoa học, diễn đàn như: Hội thảo về những vấn đề như: Điều trị ung thư bằng Nano đốt nóng, các chuyên đề về trẻ tự kỷ, tư vấn trên các diễn đàn Thầy thuốc Việt Nam, Đối thoại trên sóng truyền hình, đài tiếng nói…

Việc phát triển nền tảng Khỏe Đẹp 360 ứng dụng công nghệ AI trong tư vấn nâng cao sức khỏe không chỉ là một hoạt động ra mắt sản phẩm, mà còn thể hiện định hướng chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng… Nền tảng Khỏe Đẹp 360 với trợ lý ảo hỗ trợ tư vấn trên website của Hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Hiệp hội tăng cường các hoạt động tư vấn, phản biện và đề xuất chính sách; đồng hành cùng ngành Y tế trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, phòng chống bệnh không lây nhiễm, bệnh nghề nghiệp, y tế học đường, chăm sóc người cao tuổi và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Bên cạnh đó, Hiệp hội cần thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế nhằm tiếp cận những thành tựu tiên tiến trong lĩnh vực nâng cao sức khỏe…

Đây cũng là một trong những nội dung nằm trong chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia áp dụng trong ngành y tế theo tinh thần Nghị quyết 57.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế. Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn./.

Hơn 2,3 triệu dân Thành phố Hồ Chí Minh được lập dữ liệu sức khỏe điện tử Việc xây dựng, liên thông dữ liệu giúp người dân theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe của mình trên môi trường số; tạo nền tảng để các cơ sở y tế khai thác và thúc đẩy quản trị y tế dựa trên dữ liệu.