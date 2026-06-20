Kỳ tích hơn 10 giờ cứu sống bệnh nhi đa chấn thương nguy kịch nhờ hội chẩn từ xa

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu và Bệnh viện Nhi Đồng 1 vừa phối hợp cứu sống một bệnh nhi 11 tuổi bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông. Ca cấp cứu kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trực tiếp thực hiện phẫu thuật. Các chuyên gia hồi sức và cấp cứu của Bệnh viện Nhi Đồng 1 hỗ trợ chuyên môn liên tục qua hội chẩn từ xa.

Sự việc bắt đầu vào lúc 14 giờ ngày 14/6/2026, khi bệnh nhi H. (11 tuổi) cùng mẹ và em gái đi xe máy thì không may xảy ra va chạm. Cú ngã xuống đường và bị xe ô tô cán qua người khiến em rơi vào tình trạng nguy kịch. Bệnh nhi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng suy hô hấp, rối loạn tri giác và có nguy cơ sốc đa chấn thương đe dọa tính mạng. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định em bị tổn thương nghiêm trọng vùng ngực và bụng và chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiến hành cắt lách cho bệnh nhi. Họ cũng dẫn lưu màng phổi và dẫn lưu ổ bụng để kiểm soát tổn thương.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhi diễn biến xấu sau phẫu thuật. Suy hô hấp của em tiến triển nhanh. Huyết áp của em tụt kéo dài. Bác sĩ phải sử dụng thuốc vận mạch liều cao để chống sốc. Bệnh nhi xuất hiện phù phổi cấp. Em ngưng tim một lần và được hồi sức tim phổi liên tục trong khoảng 15 phút.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu kết nối hội chẩn từ xa với Bệnh viện Nhi Đồng 1. Các chuyên gia cấp cứu và hồi sức ngoại của Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận thông tin ngay sau đó. Họ tham gia hỗ trợ chuyên môn liên tục trong suốt quá trình điều trị và theo dõi sát từng diễn biến lâm sàng của bệnh nhi. Các bác sỹ hướng dẫn chi tiết các biện pháp hồi sức chống sốc, điều chỉnh dịch truyền và thuốc vận mạch. Đồng thời, tối ưu hóa thông số máy thở cho bệnh nhi và xử trí các biến chứng phát sinh trong quá trình điều trị.

Kênh hội chẩn từ xa giữa hai bệnh viện được duy trì liên tục trong suốt giai đoạn nguy kịch nhất. Các chuyên gia Bệnh viện Nhi Đồng 1 đồng hành cùng ê-kíp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ này, tình trạng huyết động của bệnh nhi cải thiện từng bước. Bệnh nhi vượt qua giai đoạn nguy kịch nhất. Các chỉ số sinh tồn của em tạm ổn định. Các chuyên gia Bệnh viện Nhi Đồng 1 thống nhất phương án chuyển viện.

Khi tiếp nhận, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 ghi nhận bệnh nhi hôn mê sâu, suy hô hấp nặng và rối loạn tuần hoàn.

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt, được cai máy thở thành công và tỉnh táo và tiếp xúc tốt với mọi người với chỉ số sinh tồn ổn định.

Trường hợp này khẳng định vai trò quan trọng của mô hình hỗ trợ chuyên môn giữa các bệnh viện. Hệ thống y tế Thành phố vận hành hiệu quả mô hình này. Hội chẩn từ xa liên tục giữa bệnh viện tuyến cuối và bệnh viện cấp cơ bản mang lại hiệu quả rõ rệt. Người bệnh được hồi sức kịp thời ngay tại địa phương. "Thời gian vàng" trong cấp cứu đa chấn thương được tận dụng tối đa. Quá trình chuyển viện diễn ra an toàn. Sự sống của bệnh nhi được bảo toàn nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và chuyên môn vững vàng của cả hai đội ngũ y bác sĩ.

Trong suốt giai đoạn nguy kịch nhất, kênh hội chẩn luôn được duy trì. Sự đồng hành của các bác sĩ tuyến cuối giúp ê-kíp tại Vũng Tàu có những điều chỉnh kịp thời và chính xác. Nhờ đó, tình trạng huyết động và hô hấp của bệnh nhi từng bước được cải thiện. Chỉ khi các chỉ số sinh tồn tạm ổn định, bảo đảm đủ điều kiện vận chuyển, các chuyên gia mới thống nhất phương án chuyển viện. Bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 vào lúc 1 giờ sáng ngày 15/6/2026.

Tại đây, bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động nhiều chuyên khoa tham gia cấp cứu khi bệnh nhi vẫn trong tình trạng hôn mê sâu và suy hô hấp nặng. Sau nhiều ngày điều trị tích cực, em đã được cai máy thở thành công, tỉnh táo và các chỉ số sinh tồn ổn định.

Trường hợp này một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của mô hình hỗ trợ chuyên môn giữa các bệnh viện trong toàn hệ thống y tế. Việc duy trì hội chẩn từ xa liên tục đã giúp bệnh nhi được hồi sức kịp thời ngay tại địa phương, tận dụng hiệu quả "thời gian vàng" trong cấp cứu đa chấn thương, đồng thời bảo đảm quá trình chuyển viện an toàn, góp phần tạo nên một kỳ tích y học đáng ghi nhận./.