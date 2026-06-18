Thế giới
ASEAN Châu Á-TBD Trung Đông Châu Âu Châu Mỹ Châu Phi

Lầu Năm Góc đe dọa leo thang quân sự với Iran nếu thỏa thuận hạt nhân sụp đổ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth tuyên bố Washington không loại trừ khả năng nối lại các hành động quân sự nếu Iran vi phạm thỏa thuận. Ông nhấn mạnh sự kiên nhẫn của Mỹ là có giới hạn.

Minh Hiếu
Theo dõi VietnamPlus
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Lầu Năm Góc đe dọa leo thang quân sự với Iran nếu thỏa thuận hạt nhân sụp đổ

Trung Quốc dẫn độ nghi phạm chủ chốt trong đường dây lừa đảo từ Campuchia về nước

EU thúc đẩy tiếp xúc ngoại giao với Nga

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Đe dọa leo thang quân sự với Iran #Tình hình thỏa thuận hạt nhân Iran #Chính sách quân sự Mỹ #Chuyến độ nghi phạm từ Campuchia #Quan hệ ngoại giao EU và Nga #Diễn biến quốc tế hàng ngày #Bản tin thời sự quốc tế #Chuyển động chính trị toàn cầu #Tác động của các biện pháp trừng phạt #Nội dung podcast thế giới

CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Podcast mới nhất