Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Lầu Năm Góc đe dọa leo thang quân sự với Iran nếu thỏa thuận hạt nhân sụp đổ

Trung Quốc dẫn độ nghi phạm chủ chốt trong đường dây lừa đảo từ Campuchia về nước

EU thúc đẩy tiếp xúc ngoại giao với Nga

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Minh Hiếu