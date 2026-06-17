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Nội bộ Israel lục đục dữ dội vì hủy đòn tấn công hủy diệt Iran

Ngày 16/6, Thủ tướng Netanyahu đã khiển trách gay gắt Tổng tham mưu trưởng IDF sau khi Tư lệnh Không quân rò rỉ bức thư tiết lộ chiến dịch dội bom hủy diệt Iran bị hủy bỏ vào phút chót.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Nội bộ Israel lục đục dữ dội vì hủy đòn tấn công hủy diệt Iran

Mỹ cam kết hỗ trợ thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Đức xem xét siết chính sách đối với người tị nạn phạm tội

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
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