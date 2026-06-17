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Ông Trump dọa tái oanh kích nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận

Ngày 17/6, Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ sẵn sàng nối lại không kích nếu Iran vi phạm bản ghi nhớ sắp ký kết. Ông cũng bác bỏ tin đồn tài trợ quỹ tái thiết 300 tỷ USD cho Tehran.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Ông Trump dọa tái oanh kích nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận

Đức và Ba Lan ký thỏa thuận quốc phòng mới, thúc đẩy hợp tác an ninh châu Âu

Pháp: Paris cho phép người dân “tắm kênh” để ứng phó với nắng nóng

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
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