Thỏa thuận Mỹ-Iran: Hạ nhiệt xung đột nhưng nhiều bất định còn ở phía trước

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz, song nhiều chuyên gia cho rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu của một tiến trình đầy bất định.

Việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận mới đang mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, đồng thời giúp giảm bớt những lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia quốc tế, văn kiện hiện nay chưa giải quyết được các vấn đề cốt lõi như chương trình hạt nhân của Tehran, các lệnh trừng phạt và vai trò của Iran trong khu vực. Trong bối cảnh đó, tương lai của Trung Đông vẫn phụ thuộc vào khả năng các bên đạt được một thỏa thuận toàn diện và bền vững hơn trong thời gian tới./.