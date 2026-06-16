Mỹ duy trì phong tỏa các cảng của Iran cho đến khi thỏa thuận được ký kết

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn nguồn báo Times of Israel đưa tin, quân đội Mỹ cho biết lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran vẫn có hiệu lực cho đến khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran dự kiến được ký kết vào ngày 19/6.

Trong thông báo gửi tới các đơn vị liên quan, quân đội Mỹ nêu rõ: “Lệnh phong tỏa quân sự đối với các cảng của Iran vẫn đang được áp dụng, hạn chế toàn bộ hoạt động giao thông đường biển ra vào các cảng này.”

Mỹ cũng cảnh báo các tàu thuyền không được tìm cách tiếp cận hoặc vượt qua khu vực phong tỏa cho đến khi có chỉ thị chính thức mới.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lần đầu tiên xác nhận rằng thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ dự kiến sẽ được ký kết vào ngày 19/6.

Đây được xem là xác nhận chính thức đầu tiên từ phía Iran về kế hoạch ký kết thỏa thuận sau những ngày xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến tiến trình đàm phán giữa hai nước./.

Thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran đã được ký điện tử, chờ lễ ký chính thức Thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran đã được ký điện tử ngày 14/6, trong khi lễ ký chính thức dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6 - đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước.