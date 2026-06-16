Thế giới

Trung Đông

Mỹ duy trì phong tỏa các cảng của Iran cho đến khi thỏa thuận được ký kết

Washington tiếp tục áp dụng lệnh phong tỏa quân sự đối với các cảng của Iran và cảnh báo tàu thuyền không tiếp cận khu vực này trước khi thỏa thuận ngừng bắn dự kiến được ký kết ngày 19/6.

Thanh Bình
Tàu thuyền neo tại cảng trên đảo Qeshm của Iran trên eo biển Hormuz. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Tàu thuyền neo tại cảng trên đảo Qeshm của Iran trên eo biển Hormuz. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn nguồn báo Times of Israel đưa tin, quân đội Mỹ cho biết lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran vẫn có hiệu lực cho đến khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran dự kiến được ký kết vào ngày 19/6.

Trong thông báo gửi tới các đơn vị liên quan, quân đội Mỹ nêu rõ: “Lệnh phong tỏa quân sự đối với các cảng của Iran vẫn đang được áp dụng, hạn chế toàn bộ hoạt động giao thông đường biển ra vào các cảng này.”

Mỹ cũng cảnh báo các tàu thuyền không được tìm cách tiếp cận hoặc vượt qua khu vực phong tỏa cho đến khi có chỉ thị chính thức mới.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lần đầu tiên xác nhận rằng thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ dự kiến sẽ được ký kết vào ngày 19/6.

Đây được xem là xác nhận chính thức đầu tiên từ phía Iran về kế hoạch ký kết thỏa thuận sau những ngày xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến tiến trình đàm phán giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mỹ #Iran #phong tỏa cảng #thỏa thuận ngừng bắn #ký kết thỏa thuận Iran Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Syria triệt phá mạng lưới ma túy xuyên quốc gia

Syria đang đẩy mạnh chiến dịch kiểm soát loại ma túy tổng hợp trong bối cảnh nước này chịu sức ép ngày càng lớn từ các quốc gia láng giềng về tình trạng buôn bán ma túy qua biên giới.