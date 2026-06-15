Chính trị

Việt Nam hoan nghênh việc Hoa Kỳ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ: “Việt Nam hoan nghênh việc Hoa Kỳ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình. Chúng tôi đánh giá cao các nỗ lực thúc đẩy đạt được thỏa thuận này..."

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 15/6, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

“Việt Nam hoan nghênh việc Hoa Kỳ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình. Chúng tôi đánh giá cao các nỗ lực thúc đẩy đạt được thỏa thuận này.

Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan sớm ký kết và thực hiện đầy đủ thỏa thuận, tạo điều kiện cho việc đạt một giải pháp toàn diện, bền vững, mang lại hòa bình, ổn định cho khu vực Trung Đông, trong đó có eo biển Hormuz, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, vì lợi ích của các quốc gia trong khu vực, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”./.

(TTXVN/Vietnam+)
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