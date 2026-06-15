Ngày 15/6, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

“Việt Nam hoan nghênh việc Hoa Kỳ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình. Chúng tôi đánh giá cao các nỗ lực thúc đẩy đạt được thỏa thuận này.

Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan sớm ký kết và thực hiện đầy đủ thỏa thuận, tạo điều kiện cho việc đạt một giải pháp toàn diện, bền vững, mang lại hòa bình, ổn định cho khu vực Trung Đông, trong đó có eo biển Hormuz, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, vì lợi ích của các quốc gia trong khu vực, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”./.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc hoan nghênh thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran Phía Iran cho biết họ sẽ tổ chức đàm phán với Mỹ trong vòng 2 tháng để tìm kiếm một "thỏa thuận cuối cùng" về việc giải quyết cuộc xung đột giữa hai nước.