Ngày 19/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo trong kỷ nguyên mới của Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ.

Cuốn sách Xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo trong kỷ nguyên mới tuyển chọn 91 bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hòa Bình, được kết cấu thành 8 phần, khái quát một cách hệ thống những vấn đề cốt lõi của công cuộc đổi mới quản trị quốc gia trong giai đoạn mới: Từ cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; hoàn thiện thể chế; cải cách hành chính; đến khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế số, chuyển đổi xanh, xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chăm lo đời sống nhân dân.

Cuốn sách hệ thống hóa sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, làm rõ các kết quả đã đạt được và bài học kinh nghiệm, định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ với các đại biểu tham quan Khu Không gian trưng bày sách tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tư tưởng xuyên suốt các bài viết của cuốn sách là: Xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; một Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển; một nền hành chính phục vụ nhân dân; đồng thời phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển và trách nhiệm phụng sự Tổ quốc.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, giá trị của cuốn sách không chỉ nằm ở việc phản ánh những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước đã và đang được triển khai trong thực tiễn, mà còn ở chỗ thể hiện rõ tư duy lý luận gắn với thực tiễn sinh động của quá trình điều hành đất nước.

Qua từng bài viết, cuốn sách đặt ra và gợi mở nhiều vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước hiện nay, đó không chỉ là những vấn đề của hiện tại mà còn là những câu hỏi lớn đối với tương lai phát triển của đất nước.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nội dung cuốn sách thể hiện rõ tinh thần đổi mới, tinh thần hành động và trách nhiệm trước nhân dân; đó là tư duy lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo; là quan điểm phải kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật với tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc của Đảng, Nhà nước; là phát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; giữa phát triển nhanh và phát triển bền vững. Đây cũng chính là những giá trị cốt lõi của một nền quản trị quốc gia hiện đại mà đất nước ta đang xây dựng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Vũ Thanh Mai nhấn mạnh, qua cuốn sách, có thể thấy rõ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tinh thần đổi mới tư duy và hành động quyết liệt trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước, cũng như tuân thủ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đó là những phẩm chất hết sức quan trọng đối với đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

Cuốn sách cho thấy một yêu cầu rất quan trọng là mọi chủ trương, chính sách đều phải hướng tới con người, phục vụ nhân dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân khẳng định, nhiệm kỳ Chính phủ 2021-2026 là một nhiệm kỳ đặc biệt khi đất nước phải đối mặt với những biến động phức tạp của tình hình thế giới và các khó khăn nội tại của nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách và pháp luật; tạo hành lang pháp lý cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát thực tiễn, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn phát triển.

Các đại biểu dự Lễ giới thiệu cuốn sách “Xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo trong kỷ nguyên mới” của đồng chí Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Cùng với đó là những kết quả nổi bật trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, hình thành các động lực tăng trưởng mới, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và xây dựng chính quyền số.

Đồng chí Mai Thị Thu Vân cho rằng, cuốn sách Xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo trong kỷ nguyên mới phản ánh sinh động quá trình cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn quản trị quốc gia; thể hiện tư duy đổi mới, tinh thần hành động, trách nhiệm phục vụ nhân dân và khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Những nội dung được đúc kết trong cuốn sách sẽ góp phần giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ những nỗ lực của Chính phủ trong xây dựng nền hành chính hiện đại, liêm chính, kiến tạo, hành động; những kinh nghiệm thực tiễn trong cải cách thể chế, hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia; đồng thời nhận thức sâu sắc hơn mối quan hệ giữa sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và vai trò tổ chức thực hiện của Chính phủ trong quá trình phát triển đất nước, vận dụng vào việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, phát triển./.

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