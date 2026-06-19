Hình thành những không gian phát triển mới

Một năm sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành, những thay đổi rõ nét nhất không nằm ở đường ranh giới mới trên bản đồ hành chính mà ở sự hình thành các không gian phát triển mới. ​ Từ Đà Nẵng, Gia Lai đến Lâm Đồng, Khánh Hòa và Đắk Lắk, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính đang tạo điều kiện kết nối các nguồn lực, mở rộng dư địa tăng trưởng và từng bước định hình những cực phát triển mới trên quy mô lớn hơn trước. ​ Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài viết chủ đề "Gọn về tổ chức, tinh về quản trị" nhằm phản ánh rõ nét những dấu ấn của các địa phương này sau 1 năm thực hiện mô hình mới.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, những thay đổi dễ nhận thấy nhất là các đơn vị hành chính mới, tên gọi mới, đường ranh giới mới trên bản đồ.

Tuy nhiên, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều hiện rõ hơn không nằm ở sự thay đổi địa giới đơn thuần mà ở việc hình thành không gian phát triển mới.

Từ Đà Nẵng, Gia Lai đến Lâm Đồng, Khánh Hòa, cuộc cải cách đang cho thấy đây không chỉ là việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính mà còn là sự chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới.

Vượt qua giai đoạn khó khăn nhất

Từ ngày 1/7/2025, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào vận hành, các địa phương tập trung vào việc tổ chức lại bộ máy. Bao nhiêu đầu mối được tinh gọn, bao nhiêu đơn vị hành chính được sắp xếp lại, bao nhiêu cán bộ được bố trí, điều động hay giải quyết chế độ là những câu hỏi xuất hiện nhiều nhất trong quá trình triển khai cuộc cải cách.

Thực tế cho thấy đây là một cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Không chỉ dừng ở việc kết thúc hoạt động của cấp huyện, quá trình này còn kéo theo việc tổ chức lại đồng bộ hệ thống chính trị, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức chính trị-xã hội từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Mô hình “Thứ 3,5 không hẹn” được triển khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Tại Lâm Đồng - địa phương "3 trong 1" (Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông) đã diễn ra một cuộc "đại phẫu" với quy mô chưa từng có. Việc giảm hơn 60% đầu mối sở ngành (từ 42 xuống còn 14) và cắt bỏ hàng trăm phòng ban trung gian không chỉ là con số thống kê đơn thuần.

Cụ thể, từ 6 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trước đây hiện còn 2; cơ quan tham mưu, giúp việc giảm từ 15 xuống còn 5; Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được hợp nhất thành một đầu mối thống nhất cấp tỉnh.

Đây là bước đi quyết định để xóa bỏ tình trạng "nhiều tầng nấc, kém hiệu quả", tạo ra một trục điều hành xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Khánh Hòa cũng hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy từ cấp tỉnh đến cơ sở chỉ sau một năm vận hành mô hình mới. Toàn bộ các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn.

Số đầu mối hành chính trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh giảm một nửa; hàng chục phòng chuyên môn và chi cục được tổ chức lại. Hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục được sắp xếp theo hướng tập trung, giảm hơn một trăm đầu mối so với trước đây.

Tại cấp xã, các trung tâm phục vụ hành chính công, phòng chuyên môn và cơ quan tham mưu được thành lập đồng bộ, bảo đảm bộ máy vận hành liên tục, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tại nhiều địa phương khác như Đà Nẵng, Gia Lai hay Đắk Lắk, việc kiện toàn hệ thống chính trị, tổ chức lại cơ quan chuyên môn, bố trí đội ngũ cán bộ sau sáp nhập cũng được triển khai đồng thời với quá trình vận hành mô hình mới.

Sau một năm, phần lớn các địa phương đã hoàn thành giai đoạn khó khăn nhất của cuộc cải cách là sắp xếp tổ chức bộ máy, ổn định hoạt động của các cơ quan, đơn vị và bảo đảm việc giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp diễn ra thông suốt.

Thực tiễn một năm qua cho thấy những thay đổi đang diễn ra sâu rộng hơn, tạo ra không chỉ là một bộ máy gọn hơn mà còn là những điều kiện mới cho phát triển.

Địa giới không còn là giới hạn của phát triển

Có thể nói, cùng với tổ chức lại bộ máy thì mục tiêu lớn hơn của cuộc cải cách nằm ở việc tạo lập những không gian phát triển mới.

Vận hành thử nghiệm xử lý hồ sơ, thủ tục cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hòa Cường, Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho rằng việc hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam không đơn thuần là sự thay đổi về địa giới hành chính hay quy mô dân số. Quan trọng hơn, quá trình này đang tạo ra một không gian phát triển mới nhưng cũng đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, phương thức điều hành và tổ chức thực thi công vụ.

Ông nêu rõ mục tiêu của cuộc cải cách không chỉ dừng ở việc tinh gọn bộ máy mà hướng tới nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị, phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế và nguồn lực của địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Tại Đà Nẵng, sau hợp nhất, thành phố mới có quy mô hơn 11.800km², dân số trên 3 triệu người với 93 xã, phường và một đặc khu. Không gian phát triển không còn bó hẹp trong phạm vi đô thị ven biển mà được mở rộng về phía Tây với khu vực miền núi, phía Nam với vùng động lực Chu Lai và các hành lang kinh tế kết nối toàn miền Trung.

Câu chuyện tại Gia Lai là minh chứng rõ nhất cho việc địa giới hành chính không còn là rào cản. Trước đây, nông nghiệp Tây Nguyên và cảng biển duyên hải là hai thực thể tách rời về quản lý hành chính. Nay, toàn bộ chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu đến cửa ngõ xuất khẩu đã được đặt trong cùng một không gian thống nhất, giúp rút ngắn khoảng cách từ cánh đồng đến thị trường quốc tế.

Với việc hợp nhất Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, địa phương mới đang sở hữu một trong những cấu trúc kinh tế đa dạng nhất cả nước. Những lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp khai khoáng, năng lượng tái tạo, du lịch và kinh tế biển lần đầu tiên được đặt trong cùng một không gian phát triển thống nhất.

Không chỉ mở rộng quy mô địa lý, sự kết nối này còn tạo điều kiện hình thành một cực tăng trưởng mới, kết nối Tây Nguyên với Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Việc Đắk Lắk và Phú Yên hợp nhất mở ra cơ hội hình thành không gian liên kết mới giữa trung tâm vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ. Không chỉ mở rộng dư địa phát triển, sự kết nối này còn tạo điều kiện để địa phương phát huy tốt hơn vai trò đầu mối giao thương, logistics và điều phối các hoạt động kinh tế liên vùng.

Đối với Khánh Hòa, việc tổ chức lại không gian phát triển không chỉ hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà còn tạo điều kiện phát huy những lợi thế đặc thù về biển.

Với hệ thống cảng nước sâu, hạ tầng công nghiệp năng lượng và vị trí chiến lược trên trục giao thương quốc tế, địa phương đang được định hướng trở thành một trong những trung tâm năng lượng và kinh tế biển quan trọng của khu vực Đông Nam Á.

Cùng với đó là sự hội tụ của các giá trị văn hóa biển đảo, văn hóa Chăm và văn hóa Nam Trung Bộ đặc sắc, tạo nên bản sắc riêng trong chiến lược phát triển du lịch và dịch vụ chất lượng cao.

Những thay đổi dễ nhận thấy nhất sau một năm có thể là các đơn vị hành chính mới hay một bộ máy gọn hơn. Nhưng điều quan trọng hơn là các nguồn lực phát triển đang được kết nối trên quy mô lớn hơn trước.

Từ Đà Nẵng, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk đến Khánh Hòa, những không gian phát triển mới đang dần hình thành. Đó không chỉ là kết quả của việc sắp xếp địa giới hành chính mà còn là nền tảng để các địa phương tổ chức lại động lực tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới./.

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