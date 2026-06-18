Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh: Vận hành hiệu quả bộ máy, tạo động lực tăng trưởng mới

Sau hợp nhất, tỉnh Tây Ninh đang từng bước khẳng định hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời, tận dụng không gian phát triển mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh cả nước chuyển trọng tâm từ sắp xếp tổ chức bộ máy sang nâng cao chất lượng quản trị và năng lực thực thi, Tây Ninh xác định đây là thời điểm then chốt để tạo những đột phá mới trong phát triển.

Về nội dung này, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

- Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật và những vấn đề Tây Ninh cần tiếp tục tháo gỡ để bộ máy hoạt động hiệu quả hơn?

Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh: Có thể khẳng định, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và vận hành bộ máy của hệ thống chính trị sau hợp nhất, Tây Ninh đã cơ bản đạt được những mục tiêu quan trọng mà Trung ương đề ra. Điều đáng mừng nhất là bộ máy mới được tổ chức, vận hành thông suốt, không để gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước cũng như việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Sau sắp xếp, tỉnh đã giảm 12 cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh, tương đương 44% đầu mối; giảm 234 phòng chuyên môn; giảm 184 đơn vị hành chính cấp xã và kết thúc hoạt động của 24 đơn vị hành chính cấp huyện. Đây là bước đi rất lớn, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Quan trọng hơn, việc sắp xếp không chỉ dừng ở giảm đầu mối mà đã tạo chuyển biến thực chất trong phương thức lãnh đạo, quản trị và điều hành. Chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan từng bước được phân định rõ hơn; việc phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh; trách nhiệm của người đứng đầu được xác định cụ thể hơn. Chính quyền cấp xã được giao nhiều nhiệm vụ và quyền hạn hơn, từ đó chủ động giải quyết công việc ngay tại cơ sở, rút ngắn quy trình xử lý, giảm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, cải cách hành chính và chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ. Hiện nay, 100% xã, phường có Trung tâm Phục vụ hành chính công hoạt động ổn định. Từ khi vận hành mô hình mới đến nay, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 1,2 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm tỷ lệ rất cao; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%. Việc sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, họp trực tuyến được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng phục vụ nhân dân.

Những kết quả đó cho thấy chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp thực tiễn và nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhìn nhận thẳng thắn rằng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần tiếp tục tháo gỡ. Trước hết là khối lượng công việc chuyển giao về cấp xã tăng rất nhanh trong khi đội ngũ cán bộ ở một số nơi chưa được bổ sung tương xứng. Một số địa phương còn lúng túng trong thực hiện các nhiệm vụ mới được phân cấp, phân quyền. Năng lực quản trị, điều hành giữa các đơn vị chưa đồng đều.

Bên cạnh đó, hệ thống dữ liệu, phần mềm chuyên ngành giữa các cấp, ngành chưa thật sự đồng bộ; vẫn còn tình trạng sử dụng song song hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử. Một số thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng, đầu tư còn phát sinh hồ sơ trễ hạn do tính chất phức tạp và sự phối hợp chưa thật sự nhịp nhàng.

Việc xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư sau sắp xếp cũng là nhiệm vụ lớn. Toàn tỉnh có hàng trăm cơ sở nhà đất cần tiếp tục sắp xếp, khai thác hiệu quả. Ngoài ra, hạ tầng số ở một số địa bàn vùng sâu, vùng biên giới vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, giai đoạn tới, Tây Ninh phải chuyển mạnh từ “sắp xếp xong bộ máy” sang “vận hành tốt bộ máy”; từ “ổn định tổ chức” sang “nâng cao chất lượng quản trị”; từ “phân cấp nhiệm vụ” sang “bảo đảm năng lực thực thi.” Đây sẽ là trọng tâm xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh thời gian tới.

- Tây Ninh sẽ tập trung vào những giải pháp đột phá nào để nâng cao chất lượng quản trị và năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ trong giai đoạn tới, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh: Con người luôn là yếu tố quyết định sự thành công của mọi chủ trương, chính sách. Một bộ máy dù được thiết kế tốt đến đâu nhưng nếu đội ngũ cán bộ không đáp ứng yêu cầu thì hiệu quả sẽ hạn chế. Vì vậy, Tây Ninh xác định nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn phát triển mới.

Trước hết, tỉnh tiếp tục hoàn thiện vị trí việc làm, khung năng lực và tiêu chuẩn chức danh đối với từng vị trí công tác theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Việc đánh giá cán bộ trên địa bàn tỉnh sẽ được thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương trên cơ sở đo lường khối lượng sản phẩm công việc, tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể; bảo đảm đánh giá thực chất, công bằng, khách quan, lấy kết quả thực thi nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu, khắc phục tình trạng đánh giá chung chung, nặng về quy trình, hình thức.

Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ đẩy mạnh đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, đội ngũ cán bộ phải được trang bị tư duy quản trị hiện đại, kỹ năng số, kỹ năng phân tích dữ liệu, kỹ năng điều hành trên môi trường điện tử và khả năng xử lý những vấn đề mới phát sinh.

Đối với cấp xã, nơi trực tiếp phục vụ người dân, tỉnh sẽ tập trung đào tạo chuyên sâu về quản trị công, chuyển đổi số, cải cách hành chính, quản lý đất đai, xây dựng, đầu tư và an sinh xã hội. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã có đủ phẩm chất, năng lực, kỹ năng thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền, chủ động giải quyết công việc ngay từ cơ sở, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Một giải pháp rất quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động của hệ thống chính trị. Chúng tôi sẽ xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, kết nối liên thông từ tỉnh đến xã và với các cơ sở dữ liệu quốc gia. Khi dữ liệu được liên thông và minh bạch, việc điều hành sẽ khoa học hơn, giảm thủ tục trung gian và hạn chế tình trạng né tránh trách nhiệm.

Song song đó, tỉnh tiếp tục hoàn thiện các quy chế phối hợp, phân cấp, phân quyền theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Mỗi nhiệm vụ đều phải xác định được người chịu trách nhiệm cuối cùng.

Tây Ninh sẽ ban hành và triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, quy hoạch, tài chính, đất đai, xây dựng, y tế và giáo dục trên cơ sở triển khai có hiệu quả Nghị quyết đột phá về cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở giai đoạn 2026-2030. Cùng với đó là khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tỉnh sẽ kiên quyết thay thế những cán bộ thiếu năng lực, né tránh trách nhiệm, làm việc cầm chừng hoặc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tôi cho rằng, yêu cầu của giai đoạn hiện nay không chỉ là làm đúng mà còn phải làm nhanh hơn, hiệu quả hơn và phục vụ tốt hơn; xây dựng một nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm chính là thước đo năng lực quản trị của bộ máy nhà nước.

- Đồng chí cho biết thêm những động lực tăng trưởng mới và giải pháp trọng tâm để Tây Ninh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong nhiệm kỳ này?

Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh: Mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ rất thách thức nhưng hoàn toàn khả thi nếu chúng ta biết phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế và tạo được những động lực phát triển mới.Sau hợp nhất, Tây Ninh sở hữu không gian phát triển rộng lớn hơn, dân số khoảng 3,25 triệu người, là cửa ngõ kết nối vùng Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh và Vương quốc Campuchia. Đây là lợi thế chiến lược quan trọng để hình thành các cực tăng trưởng mới.

Động lực đầu tiên là phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Tỉnh sẽ tập trung thu hút các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và các ngành có giá trị gia tăng lớn. Cùng với đó, tỉnh phát triển mạnh các khu, cụm công nghiệp gắn với hạ tầng logistics và các trục giao thông liên vùng.

Động lực thứ hai là kinh tế cửa khẩu và logistics. Tây Ninh có hệ thống cửa khẩu quan trọng, đặc biệt là Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và khu vực Bình Hiệp. Khi các tuyến giao thông trọng điểm được hoàn thiện, đây sẽ trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn của khu vực, mở rộng không gian phát triển thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu.

Động lực thứ ba là đầu tư hạ tầng. Tỉnh xác định hạ tầng phải đi trước một bước. Tỉnh sẽ tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, các tuyến kết nối liên vùng, hạ tầng số, hạ tầng logistics và hạ tầng khu công nghiệp. Khi hạ tầng được hoàn thiện, chi phí sản xuất và lưu thông hàng hóa sẽ giảm, năng lực cạnh tranh của địa phương sẽ tăng lên đáng kể.

Động lực thứ tư là chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đây không chỉ là công cụ quản lý mà còn là động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Tỉnh sẽ thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, thương mại điện tử, sản xuất thông minh và dịch vụ số; đồng thời khuyến khích hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ.Động lực thứ năm là nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu. Tây Ninh có nhiều lợi thế về đất đai, điều kiện tự nhiên và thị trường. Chúng tôi sẽ thúc đẩy phát triển các vùng nguyên liệu tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và liên kết chuỗi giá trị nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản.

Bên cạnh đó, du lịch, thương mại và dịch vụ tiếp tục là lĩnh vực giàu tiềm năng. Núi Bà Đen, các khu di tích lịch sử, du lịch sinh thái vùng ngập nước cùng hệ thống dịch vụ thương mại hiện đại sẽ là những sản phẩm có khả năng tạo đột phá trong thời gian tới.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, điều quan trọng nhất vẫn là tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh. Chúng tôi xác định thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của địa phương.

Tây Ninh sẽ kiên trì xây dựng chính quyền phục vụ, chính quyền số, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, an toàn và hấp dẫn. Khi bộ máy vận hành hiệu quả, đội ngũ cán bộ đủ năng lực thực thi và các nguồn lực phát triển được khơi thông, Tây Ninh sẽ có đủ điều kiện để tạo ra những động lực tăng trưởng mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số, nâng cao đời sống nhân dân và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Tây Ninh: Hoàn thiện chính quyền địa phương hai cấp, thúc đẩy tăng trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 19 của Bộ Chính trị do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh Tây Ninh, thông qua dự thảo báo cáo về thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.