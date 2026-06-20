Đà Nẵng-Copenhagen tăng cường kết nối vì mục tiêu phát triển xanh

Nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch (1971-2026), ngày 20/6, tại Công viên APEC, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức khai mạc sự kiện “Đà Nẵng-Copenhagen: Hành trình xanh bên bờ sông Hàn,” góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực phát triển đô thị xanh, bền vững.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường cho biết, sự kiện là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Đan Mạch, đồng thời khẳng định mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa Đà Nẵng với các đối tác Đan Mạch.

Theo ông Trần Chí Cường, Đan Mạch là đối tác quan trọng của Việt Nam trong thúc đẩy phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và chuyển đổi năng lượng.

Đối với Đà Nẵng, quá trình hợp tác với các đối tác Đan Mạch đã mang lại nhiều kinh nghiệm trong quy hoạch đô thị, quản lý môi trường và phát triển hạ tầng xanh.

Tuổi trẻ Đà Nẵng tham quan triển lãm tại sự kiện. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh, thành phố môi trường và đáng sống của khu vực, với các trụ cột chiến lược là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Trong đó, các mô hình phát triển tiên tiến của Copenhagen được xem là nguồn tham chiếu quan trọng, góp phần định hướng hoàn thiện chính sách và nâng cao chất lượng phát triển đô thị theo hướng hiện đại, bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz cho rằng Copenhagen và Đà Nẵng có nhiều điểm tương đồng khi đều là những thành phố cảng ven biển năng động, cùng theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, đô thị xanh và lấy con người làm trung tâm.

Ông bày tỏ ấn tượng trước sự hưởng ứng của cộng đồng đối với sự kiện, đồng thời tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Đan Mạch và thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, phát triển đô thị bền vững, đổi mới sáng tạo và kết nối nhân dân.

Các đại biểu tham gia hành trình đạp xe nhằm lan tỏa thông điệp về lối sống xanh. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Điểm nhấn của sự kiện là hoạt động đạp xe qua các tuyến đường trung tâm và các công trình biểu tượng như Công viên APEC, cầu Rồng, nhằm lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường và nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ sự kiện, triển lãm chuyên đề diễn ra từ ngày 20-22/6 tại Công viên APEC, giới thiệu hình ảnh Copenhagen - một trong những hình mẫu tiêu biểu về phát triển đô thị xanh, giao thông bền vững và văn hóa xe đạp; đồng thời trưng bày những hình ảnh đặc sắc về cảnh quan, văn hóa, nhịp sống và thành tựu phát triển của thành phố Đà Nẵng.

Ban Tổ chức cho biết sự kiện thể hiện những mục tiêu chung của Việt Nam và Đan Mạch trong thúc đẩy xây dựng các đô thị xanh, bền vững và đáng sống hơn.

Với sự đồng hành của các doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại khu vực miền Trung như Carlsberg và APM Terminals, chương trình cũng phản ánh sự tham gia ngày càng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch trong quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026, Đà Nẵng đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các đối tác Đan Mạch trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, giao lưu tri thức, văn hóa và kết nối nhân dân, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả./.

Kết nối thế hệ trẻ, vun đắp tương lai tăng trưởng xanh Việt Nam-Đan Mạch Những lập luận chặt chẽ, góc nhìn mới mẻ và tinh thần tranh biện sôi nổi đã cho thấy sự quan tâm sâu sắc của thế hệ trẻ hai nước đối với các vấn đề phát triển bền vững.