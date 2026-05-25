Chính sách của tân Chủ tịch Fed để kiềm chế lạm phát và hạ lãi suất

Tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Kevin Warsh vừa chính thức phát đi tín hiệu về việc sẽ áp dụng chiến lược điều hành mang đậm dấu ấn của người tiền nhiệm Alan Greenspan.

Trọng tâm của đường lối này là duy trì sự linh hoạt trong chính sách tiền tệ, hạn chế tăng lãi suất sớm nhằm thúc đẩy tăng trưởng và tận dụng đà bùng nổ của Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng ngày 22/5, ông Warsh nhấn mạnh ông hiểu rõ 5 người tiền nhiệm của mình, nhưng cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Greenspan là người đầu tiên chỉ cho ông thấy vai trò này đòi hỏi những gì. Giống như ông Greenspan, ông dự định đảm đương vị trí này với tinh thần tỉnh táo và mục tiêu rõ ràng.

Cựu Chủ tịch Greenspan nổi tiếng với quyết định giữ nguyên lãi suất thay vì tăng trong thời kỳ bùng nổ internet vào thập niên 1990. Ông tin rằng việc gia tăng năng suất từ công nghệ sẽ tự kìm hãm lạm phát, do đó việc siết chặt chính sách tiền tệ là không cần thiết.

Định hướng mới của ông Warsh nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. Ông Bessent từng nhiều lần kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ học theo phương pháp của ông Greenspan là hạn chế các đợt tăng lãi suất sớm trong kỷ nguyên bùng nổ công nghệ để khuyến khích đầu tư kinh doanh. Bản thân ông Warsh năm 2025 cũng từng nhận định việc ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo sẽ giúp tăng năng suất lao động, hạ nhiệt lạm phát và mở đường cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất.

Đáng chú ý, tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có kế hoạch thay đổi mạnh mẽ cách thức giao tiếp của cơ quan này, quay trở lại phong cách "kín tiếng" thời kỳ ông Greenspan.

Ông đề xuất các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nên ít phát biểu trước công chúng hơn, hạn chế đưa ra định hướng chính sách trước và ngừng "báo trước" các quyết định trước thềm các kỳ họp. Thậm chí, ông Warsh bỏ ngỏ khả năng hủy các cuộc họp báo định kỳ sau mỗi lần quyết định lãi suất, một thông lệ do người tiền nhiệm Jerome Powell thiết lập và vốn đang được giới đầu tư theo dõi sát sao.

Tại buổi lễ nhậm chức, Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ mong muốn Fed hạ lãi suất để giúp chính phủ giảm gánh nặng nợ quốc gia. Ông Trump đồng tình với quan điểm của ông Warsh rằng việc hạ lãi suất để kích thích kinh tế bùng nổ không nhất thiết sẽ gây ra lạm phát, và sự tăng trưởng đó sẽ giúp nền kinh tế lớn nhất thế giới tự thoát khỏi vũng lầy nợ nần.

Về phần mình, ông Warsh khẳng định mục tiêu cốt lõi của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ là thúc đẩy ổn định giá cả và tối đa hóa việc làm, từ đó giúp lạm phát thấp hơn, tăng trưởng mạnh hơn và thu nhập thực tế của người dân cao hơn.

Dù vậy, giới phân tích đánh giá ông Warsh sẽ phải chèo lái con thuyền chính sách tiền tệ trong một bối cảnh kinh tế phức tạp hơn nhiều so với thập niên 1990. Mặc dù có lợi thế từ sự bùng nổ Trí tuệ Nhân tạo, tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng giá dầu tăng vọt, trong khi lạm phát tại Mỹ đã duy trì trên mức mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong suốt hơn 5 năm qua.

Bản thân ông Warsh cũng thừa nhận nền kinh tế đang tồn tại những thách thức lớn mà ông sẽ phải nỗ lực giải quyết trong thời gian tới./.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ kêu gọi Fed hạ lãi suất để thúc đẩy đầu tư

