Dịch Ebola: Mỹ mở rộng hạn chế nhập cảnh với các thường trú nhân hợp pháp

Ngày 22/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ thông báo các thường trú nhân hợp pháp, được gọi là người có thẻ xanh, giờ đây sẽ phải tuân thủ các hạn chế nhập cảnh tạm thời liên quan đến dịch Ebola đang diễn ra ở Đông và Trung Phi.

Các hạn chế này được đưa ra sau khi Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh ban hành quy định tạm thời sửa đổi các hướng dẫn y tế công cộng liên bang để ngăn chặn sự xâm nhập của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vào Mỹ.

Theo quy định mới, những người có thẻ xanh đã ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong vòng 21 ngày qua sẽ tạm thời bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.

Biện pháp này mở rộng phạm vi của các hạn chế nhập cảnh liên quan đến virus Ebola đã được công bố hồi đầu tuần. Hôm 18/5, CDC công bố gói biện pháp y tế công cộng tăng cường trong 30 ngày, bao gồm tăng cường sàng lọc và giám sát du khách, cũng như hạn chế nhập cảnh với những người không phải là công dân Mỹ đã đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi virus Ebola gần đây.

CDC nhấn mạnh quy định mới không cấm vĩnh viễn những người có thẻ xanh quay trở lại Mỹ nhưng sẽ tạm thời hạn chế họ nhập cảnh khi cần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và quản lý các nguồn lực ứng phó khẩn cấp.

CDC cho biết tại Mỹ hiện chưa phát hiện trường hợp nhiễm virus Ebola nào và nguy cơ đối với công chúng vẫn ở mức thấp.

Theo thông tin cập nhật ngày 23/5, Uganda vừa xác nhận có thêm 3 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 5 người kể từ khi virus Ebola được phát hiện tại nước này ngày 15/5.

Các trường hợp nhiễm mới gồm 2 người Uganda và một người đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo, trong đó có một nhân viên y tế.

Bộ Y tế nước này ra tuyên bố cho biết đang tăng cường giám sát, quản lý ca bệnh, truy vết tiếp xúc và đẩy mạnh các nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng để ngăn chặn nguy cơ bùng phát cũng như bảo vệ sức khỏe và an toàn của người dân. Từ hôm 21/5, Uganda đã đình chỉ tất cả các phương tiện giao thông công cộng đến Cộng hòa Dân chủ Congo.

Trước diễn biến dịch bệnh, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng “khẩn cấp y tế công cộng quốc tế”, nâng cảnh báo dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức cao nhất và cho biết thời gian phát triển vaccine có thể kéo dài nhiều tháng./.

