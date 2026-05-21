Dịch Ebola: Ấn Độ hoãn hội nghị thượng đỉnh châu Phi

Ấn Độ và Liên minh châu Phi (AU) quyết định hoãn cuộc họp thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào tuần tới tại thủ đô New Delhi sau khi dịch Ebola bùng phát gây tử vong ở CHDC Congo.



Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra thông báo nêu rõ: "Nhận thức về tình hình sức khỏe cộng đồng đang diễn ra (tại châu Phi)..., hai bên nhất trí nên rời thời gian tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - châu Phi lần thứ 4 sang thời điểm khác."

Trước đó, hội nghị dự kiến được tổ chức tại New Delhi từ ngày 28 – 31/5. Ấn Độ cho biết sẵn sàng hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) châu Phi ứng phó với tình hình dịch bệnh đang diễn ra.



Trước đó một ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ bùng phát dịch Ebola gây tử vong hiện ở mức cao tại khu vực Trung Phi nhưng vẫn ở mức thấp trên toàn cầu. Cơ quan này cũng nhận định virus có thể đã lây lan trong nhiều tháng.



Theo thông tin cập nhật, CHDC Congo vừa phát hiện thêm một trường hợp nhiễm Ebola tại thủ phủ Bukavu, tỉnh Nam Kivu thuộc miền Đông. Bệnh nhân đến từ vùng Kisangani của tỉnh Tshopo cũng ở miền Đông, nơi chưa ghi nhận ca nhiễm nào trước đó. Trong đợt bùng phát dịch Ebola lần thứ 17 này tại CHDC Congo, đã có 139 ca tử vong trong số khoảng 600 trường hợp nghi nhiễm.



Sân bay quốc tế Delhi của Ấn Độ đã đưa ra khuyến cáo về sức khỏe cho hành khách đến từ CHDC Congo cũng như các nước láng giềng Uganda và Nam Sudan. Ấ

n Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của "hợp tác thường xuyên nhằm tăng cường năng lực chuẩn bị và ứng phó y tế công cộng trên toàn lục địa"./.

