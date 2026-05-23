Đếm ngược tới ngày cầu Long Biên thông xe 27/5

Đến nay phần lan can cùng đường dành cho xe máy, xe thô sơ cơ bản đã hoàn thiện, diện mạo cầu Long Biên cũng có thay đổi rõ rệt sau đợt duy tu kéo dài 2 tháng, bắt đầu từ tháng Ba năm nay.

Cầu Long Biên, cây cầu hơn 124 năm tuổi của Hà Nội. đang bước vào giai đoạn cuối của đợt sửa chữa lớn trước khi dự kiến thông xe trở lại vào cuối tháng 5 tới đây.

Sau gần hai tháng thi công liên tục, dự án hiện đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Đơn vị thi công huy động khoảng 80 công nhân cùng nhiều máy móc thiết bị để cào bóc mặt cầu cũ, xử lý kết cấu và thay mới nhiều hạng mục hư hỏng.

Đợt sửa chữa được triển khai từ cuối tháng 3/2026, tập trung vào phần đường bộ hành, làn xe máy và xe thô sơ hai bên cầu, những khu vực đã xuống cấp nặng sau thời gian dài sử dụng./.

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ sửa chữa cầu Long Biên Sau gần 2 tháng sửa chữa, việc sửa chữa cầu Long Biên đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng thi công; phần đổ bêtông mặt cầu đã đạt hơn 60%, dự kiến thông cầu vào ngày 27/5/2026.

