Đồng Nai phê duyệt dự án thành phần thuộc Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Hồ Văn Hà đã ký quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt Dự án Thành phần 2-2, xây dựng đường cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cầu Thủ Biên) thuộc Dự án Đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án Thành phần 2-2, Dự án Đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh là dự án quan trọng quốc gia, chiều dài đoạn tuyến được đầu tư xây dựng đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai hơn 46km; điểm đầu dự án tại Km18+480 (xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai), tiếp nối điểm cuối Dự án Thành phần 2-1; điểm cuối dự án tại Km64+630 (xã Thường Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm cả cầu Thủ Biên), tiếp nối với Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh đoạn cầu Thủ Biên-sông Sài Gòn.

Dự án sẽ đầu tư xây dựng tuyến chính có mặt cắt ngang 8 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h; xây dựng các nút giao, cầu trên tuyến và các hạng mục khác gồm: hệ thống thoát nước, hệ thống báo hiệu đường bộ, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống giao thông thông minh (ITS), hệ thống kiểm soát trọng tải xe, trạm thu phí.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách thành phố Đồng Nai tham gia dự án hơn 4.000 tỷ đồng (chiếm 25% tổng mức đầu tư), nguồn vốn nhà đầu tư tham gia dự án hơn 12.200 tỷ đồng (chiếm 75% tổng mức đầu tư). Dự án triển khai xây dựng từ năm 2026-2029.

Đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai đi qua 9 xã, phường của thành phố Đồng Nai. Tổng diện tích đất, mặt nước sử dụng phục vụ xây dựng dự án là hơn 443ha.

Trước đó, vào tháng 3/2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cũng đã phê duyệt Dự án Thành phần 1-2, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom đường bên trên địa phận thành phố Đồng Nai thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh.

Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh là tuyến cao tốc liên vùng, có vai trò kết nối các trục hướng tâm quan trọng. Việc đầu tư tuyến vành đai này là điều kiện quan trọng để hoàn chỉnh hệ thống cao tốc kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và Campuchia.

Thông qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, tuyến Vành đai 4 sẽ kết nối với các tỉnh miền Tây; qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài mở ra cửa ngõ sang Campuchia; qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây kết nối Nam Trung Bộ; qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành tạo trục liên kết lên Tây Nguyên.

Không chỉ mang ý nghĩa giao thông, tuyến đường còn được xem là “trục xương sống” mở rộng không gian phát triển đô thị cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tuyến Vành đai 4 sẽ mở ra dư địa phát triển cho các đô thị vệ tinh như Nhơn Trạch, Long Thành (Đồng Nai), Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh), Đức Hòa, Đức Huệ (Tây Ninh), thành phố mới Bình Dương, Thuận An…; tạo điều kiện thúc đẩy phát triển các khu vực còn nhiều tiềm năng như Củ Chi, Nhà Bè (Thành phố Hồ Chí Minh); Bến Lức, Cần Giuộc (Tây Ninh), hình thành quỹ đất lớn để phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Khi Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào khai thác, các phương tiện vận tải liên tỉnh sẽ không còn phải đi xuyên qua khu vực đông dân cư, từ đó giảm đáng kể tình trạng ùn tắc và ô nhiễm môi trường tại khu vực trung tâm.

Cùng với Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh đang được triển khai, Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hình thành hệ thống vành đai từ xa, hỗ trợ phân luồng giao thông liên tỉnh.

Các xe hướng Tây Bắc-Đông Nam có thể lưu thông thuận lợi bên ngoài phạm vi Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh; xe từ Quốc lộ 13, Quốc lộ 22 có thể kết nối nhanh đến khu vực cảng Long An, Hiệp Phước (Thành phố Hồ Chí Minh).

Tuyến đường cũng mở thêm hướng kết nối giữa khu vực Bình Dương trước đây với sân bay Long Thành, ngoài trục Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây./.

Khởi công khu tái định cư phục vụ Dự án Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh Dự án tạo thêm không gian phát triển, tăng cường kết nối liên vùng, giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm đô thị lớn; mở ra động lực tăng trưởng mới cho các địa phương, trong đó có Tây Ninh.