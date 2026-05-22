Đồng Nai phê duyệt Dự án đường Vành đai 4, vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng

Ngày 22/5, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết đã ký quyết định phê duyệt Dự án thành phần 2-2, thuộc Dự án đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức đối tác công tư (PPP) đoạn qua địa bàn Đồng Nai với tổng vốn đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Đồng Nai tham gia dự án hơn 4.000 tỷ đồng (chiếm 25% tổng mức đầu tư), số còn lại là vốn của nhà đầu tư.

Dự án thành phần 2-2 sẽ xây dựng tuyến chính đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt đường Vành đai 4) với mặt cắt ngang 8 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/giờ; xây dựng các nút giao, cầu trên tuyến và các hạng mục như: hệ thống thoát nước, báo hiệu đường bộ, điện chiếu sáng, giao thông thông minh (ITS), kiểm soát trọng tải xe, trạm thu phí.

Thời gian triển khai dự án từ năm 2026-2029.

Dự án Thành phần 2-2 dài hơn 46km, từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (là 2 cầu nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh). Dự án có điểm đầu tại km18+480 (xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai), điểm cuối tại km64+630 (xã Thường Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm cả cầu Thủ Biên), tiếp nối với Dự án đường Vành đai 4 đoạn cầu Thủ Biên-sông Sài Gòn.

Tháng 3/2026, thành phố Đồng Nai phê duyệt Dự án thành phần 1-2, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên thuộc Dự án đường Vành đai 4, đoạn qua Đồng Nai.

Để triển khai dự án thành phố phải thu hồi hơn 440ha đất của nhiều tổ chức và hơn 1.100 hộ thuộc địa bàn 9 xã, phường. Dự án thành phần 1-2 có tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 9.000 tỷ đồng, còn lại là chi phí xây dựng.

Dự kiến tháng 6/2026, thành phố Đồng Nai sẽ khởi công Dự án thành phần 1-2.

Đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh là dự án trọng điểm quốc gia, đây là tuyến đường bộ có quy mô đầu tư lớn nhất vùng Đông Nam Bộ từ trước đến nay với chiều dài hơn 200km.

Tuyến đường đi qua 3 địa phương gồm thành phố Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh.

Đường Vành đai 4 là trục giao thông chiến lược kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên. Qua đó thúc đẩy lưu thông hàng hóa từ các khu công nghiệp, khu đô thị đến các cảng biển, cảng hàng không và ngược lại.

Dự án còn kết nối các đô thị, khu công nghiệp trong vùng, tạo liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm đô thị. Đồng thời tạo không gian phát triển mới để khai thác tiềm năng nguồn lực đất đai, thúc đẩy phát triển đô thị, góp phần điều tiết dân số khu vực nội đô./.

