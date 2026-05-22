Gần 1.800 tỷ đồng đầu tư dự án tiêu thoát nước ngoài sân bay Long Thành

Sở Tài chính thành phố Đồng Nai vừa có báo cáo số 36/BC-STC về kết quả thẩm định báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tiêu thoát nước khu vực ngoài sân bay Long Thành (giai đoạn 1). Theo đó, tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.272 tỷ đồng được điều chỉnh lên 1.796 tỷ đồng.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) phê duyệt quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 11/9/2025 đối với dự án tiêu thoát nước khu vực ngoài sân bay Long Thành (giai đoạn 1).

Mục tiêu của dự án nhằm đảm bảo tiêu thoát nước cho giai đoạn 1 của dự án của Cảng hàng không quốc tế Long Thành ra các tuyến suối tự nhiên ngoài sân bay với 2 tuyến thoát nước chính là suối Bưng Môn và suối Đá Vàng. Trong đó, tuyến suối Bưng Môn thoát chính cho hồ điều hòa số 2 và hồ điều hòa số 3 của sân bay Long Thành (đã được xây dựng); tuyến suối đá Vàng thoát cho hồ điều hòa số 4 và hồ số 5 của sân bay.

Bên cạnh, dự án còn đảm bảo tăng cường tiêu thoát nước cho lưu vực xung quanh các suối khu vực ven sân bay Long Thành và các tuyến suối khu vực lân cận do tốc độ đô thị hóa nhanh tại khu vực Bình Sơn, Long An gia tăng diện tích bê tông hóa, làm giảm khả năng hấp thụ nước của đất, và gây quá tải hệ thống thoát nước hiện trạng.

Tổng chiều dài tuyến thoát nước sân bay Long Thành (giai đoạn 1) dài khoảng 19,2 km.

Với tổng mức vốn đầu tư sau điều chỉnh 1.796 tỷ đồng, chi phí xây dựng và thiết bị chiếm khoảng 690 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 960 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn và các chi phí khác có liên quan khoảng 52 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 131 tỷ đồng. Trong đó nguồn ngân sách trung ương 1.200 tỷ đồng, phần còn lại ngân sách thành phố Đồng Nai.

Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, theo Sở Tài chính thành phố Đồng Nai, vì điều chỉnh diện tích thu hồi, giải phóng mặt bằng do nhu cầu diện tích sử dụng đất của dự án tăng khoảng 22 ha.

“Việc tăng diện tích sử dụng đất của dự án khi quy hoạch chung đô thị phường Long Thành đến năm 2045 được lập mới và đồng thời quy hoạch được lập thay đổi theo định hướng đô thị hóa là do yếu tố khách quan nên dự án cập nhật bổ sung tăng diện tích sử dụng đất là phù hợp với định hướng đô thị Long Thành trong tương lai,” Sở Tài chính thành phố Đồng Nai cho biết.

Ngoài ra, dự án còn điều chỉnh tổng mức đầu tư đối với dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư tăng khoảng 524,4 tỷ so với chủ trương được duyệt. Lý do điều chỉnh là do nhu cầu diện tích sử dụng đất của dự án tăng và đồng thời cập nhật các đơn giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô khoảng 5.000 ha (thuộc top 6 của thế giới) với tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ USD, được quy hoạch đạt tiêu chuẩn 4F - cấp cao nhất theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Khi hoàn thành, Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến đạt công suất khoảng 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hiện nay Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến đưa vào khai thác thương mại cuối năm 2026./.

