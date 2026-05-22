Tăng cường bảo đảm an toàn bay trong điều kiện thời tiết nguy hiểm

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) tăng cường công tác đảm bảo an toàn hoạt động bay trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không, bảo đảm an toàn, điều hòa, hiệu quả hoạt động bay, Cục Hàng không đề nghị VATM khẩn trương tổ chức rà soát toàn bộ quy trình theo dõi, giám sát, phân tích, dự báo, cảnh báo và phát hành thông tin khí tượng hàng không đối với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm ảnh hưởng đến hoạt động bay; làm rõ trách nhiệm của từng vị trí trực, cơ chế phối hợp giữa cơ sở khí tượng hàng không với cơ sở kiểm soát tiếp cận, đài kiểm soát tại sân bay, cơ sở quản lý luồng không lưu và các đơn vị khai thác có liên quan.

VATM rà soát, bổ sung trách nhiệm của cán bộ giám sát trực, kíp trưởng và các vị trí quản lý trực tiếp trong việc hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá, chỉ đạo nghiệp vụ khí tượng khi xuất hiện thời tiết nguy hiểm; thiết lập cơ chế báo cáo, cảnh báo nội bộ, can thiệp nghiệp vụ và hỗ trợ bắt buộc khi có dấu hiệu đối lưu mạnh, gió đứt, gió giật, mưa dông, giảm tầm nhìn hoặc hiện tượng khí tượng có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác bay tại sân bay.

Cơ quan này cũng cần tổ chức huấn luyện, kiểm tra và đánh giá lại năng lực chuyên môn đối với nhân viên khí tượng hàng không về dự báo ngắn hạn, nhận diện và đánh giá xu thế phát triển đối lưu, cảnh báo gió đứt, gió giật, mưa dông, giảm tầm nhìn, trần mây thấp và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác; bảo đảm nhân viên khí tượng có đủ năng lực phân tích tác động của điều kiện thời tiết đến hoạt động cất cánh, hạ cánh, tiếp cận, bay chờ, chuyển hướng và điều tiết luồng không lưu.

Bên cạnh đó, triển khai phát hành bản tin dự báo thời tiết tại cảng hàng không, sân bay định kỳ 3 giờ/lần đối với Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng từ ngày 1/6/2026; bảo đảm bản tin dự báo thời tiết được theo dõi liên tục, sửa đổi kịp thời khi điều kiện khí tượng thay đổi đáng kể.

Trước khi triển khai bản tin dự báo thời tiết định kỳ 3 giờ/lần, VATM cần tổ chức đánh giá tác động khai thác đối với cơ sở khí tượng, cơ sở dịch vụ, quản lý luồng không lưu, hãng hàng không, người khai thác cảng hàng không, sân bay và các đối tượng sử dụng khác; thực hiện thử nghiệm quy trình phát hành, truyền nhận.

VATM đồng thời rà soát tổng thể hiện trạng hệ thống trang thiết bị khí tượng hàng không, đặc biệt là hệ thống radar thời tiết, hệ thống quan trắc tự động, cảm biến gió, tầm nhìn, mây và các hệ thống truyền phát dữ liệu khí tượng; đánh giá mức độ sẵn sàng, độ tin cậy, tình trạng hỏng hóc, suy giảm chất lượng khai thác và khả năng dự phòng; xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa, thay thế, nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng, kèm theo thời hạn hoàn thành, đơn vị chịu trách nhiệm và biện pháp bảo đảm cung cấp dịch vụ liên tục trong thời gian thiết bị chưa được khắc phục.

Ngoài ra, VATM thiết lập cơ chế giám sát chất lượng bản tin dự báo thời tiết cảnh báo sân bay, cảnh báo gió đứt và các sản phẩm khí tượng hàng không liên quan; định kỳ đánh giá tính kịp thời, độ chính xác, tính đầy đủ, khả năng truyền nhận và mức độ đáp ứng nhu cầu khai thác của người sử dụng; kịp thời có biện pháp khắc phục khi phát hiện sai sót hoặc xu hướng suy giảm chất lượng dịch vụ./.

