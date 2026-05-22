Cục Đường bộ: Nghiên cứu và triển khai thu phí với 2 tuyến cao tốc phía Nam

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Khu Quản lý đường bộ IV; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Công ty Trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC (VETC); Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC) về việc tổ chức thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây phục vụ thông xe tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Theo đó, Cục Đường bộ đề nghị VEC, Công ty VETC và Công ty VDTC nghiên cứu và tổ chức thu phí đối với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây phục vụ thông xe tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu theo phương án đối với phương tiện không có thông tin đầu vào, thực hiện tạo giao dịch OTC tại các làn thu phí đầu ra.

Đối với phương tiện có thông tin đầu vào và sau 3 giờ (hoặc tùy tình hình thực tế) không có thông tin đầu ra, thực hiện tính, thu phí phương tiện với đầu ra tại nút giao với tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Cục Đường bộ đề nghị các đơn vị khẩn trương nghiên cứu, triển khai vận hành thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây theo phương án trên trong ngày 24/5/2026.

Trong đó, VEC nghiên cứu triển khai phương án tổ chức hướng dẫn, bố trí phân làn thu phí đầu ra riêng cho các phương tiện đi vào từ tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu bảo đảm an toàn, thông suốt; chủ động bố trí, tăng cường nhân sự trực vận hành tại các làn thu phí đầu ra để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ xử lý đối với các phương tiện phát sinh vướng mắc trong quá trình thu phí; đồng thời phối hợp kiểm tra, rà soát và xử lý các giao dịch bất thường, bảo đảm công tác thu phí được thực hiện liên tục và hạn chế tối đa ùn tắc giao thông.

Công ty VETC và Công ty VDTC phối hợp chặt chẽ, có giải pháp để tạo giao dịch OTC, hậu kiểm, đối soát và thu phí phù hợp với phương án thu phí.

“Trường hợp các đơn vị liên quan đã thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm tra, rà soát, hậu kiểm, đối soát và xác minh thông tin theo quy định nhưng không đủ cơ sở dữ liệu để xác định chính xác hành trình phương tiện; hoặc chủ phương tiện/khách hàng không hợp tác trong quá trình xác minh, truy thu, thì đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí có trách nhiệm tiếp tục theo dõi, phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện truy thu theo quy định,” lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh.

Cục Đường bộ cũng giao Khu Quản lý đường bộ IV phối hợp, giám sát các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

Trước đó, vào ngày 18/5, các đơn vị liên quan tổ chức thông xe tạm đoạn tuyến dài 16km, thuộc Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Đây là đoạn tuyến cuối cùng tại cao tốc này thông xe, đánh dấu mốc thông xe toàn tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, từ thành phố Đồng Nai đến Thành phố Hồ Chí Minh với chiều dài hơn 54km.

Cuối tháng Tư vừa qua, Dự án thành phần 2 và 3 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu với chiều dài hơn 37km đã được đưa vào khai thác tạm.

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu được chia làm 3 dự án thành phần, khởi công tháng 6/2023 với tổng vốn đầu tư hơn 21.500 tỷ đồng. Đường được thiết kế từ 4 đến 6 làn xe, vận tốc từ 100 km/giờ-120 km/giờ (tùy từng đoạn)./.

