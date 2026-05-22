Hà Nội: Có thêm hàng loạt các xe buýt điện mới được đưa vào khai thác

Sáng nay (ngày 22/5), các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã đưa thêm hàng loạt các xe buýt điện vào khai thác trên một số tuyến buýt, nhằm tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng Thủ đô Hà Nội.

Cụ thể, Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội đưa vào hoạt động 14 xe buýt điện trên tuyến số 11 (Công viên Thống Nhất-Học viện Nông nghiệp); Trung tâm Tân Đạt đưa vào hoạt động 16 xe buýt điện trên tuyến số 12 (Công viên Nghĩa Đô-Khánh Hà, Thường Tín).

Đoàn phương tiện mới sử dụng màu xanh lá đặc trưng, mang nhận diện thương hiệu Hanoibus với họa tiết cánh chim hòa bình và Khuê Văn Các trên thân xe, góp phần xây dựng hình ảnh giao thông công cộng hiện đại, thân thiện và văn minh.

Xe được trang bị đồng bộ các tiện ích phục vụ hành khách như sàn thấp thuận tiện cho việc lên xuống, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng nhiều trang bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm sử dụng dịch vụ.

“Với việc bổ sung thêm phương tiện trên hai tuyến buýt nêu trên, tổng số xe buýt điện do Tổng công ty đưa vào khai thác từ đầu năm 2026 đến nay đã nâng lên 281 xe, tiếp tục khẳng định quyết tâm thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh, giảm phát thải và phát triển vận tải hành khách công cộng bền vững của Transerco trong năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo,” lãnh đạo Transerco nhấn mạnh./.

