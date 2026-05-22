Cảnh giác thủ đoạn chiếm quyền tài khoản Zalo để lừa chuyển tiền

Cơ quan Công an cảnh báo người dân sử dụng Zalo cần cảnh giác thủ đoạn giả danh người quen nhắn tin vay tiền, yêu cầu chuyển khoản, sau đó sẽ bị chiếm quyền tài khoản Zalo, chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an cho biết trong thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý, nổi lên thủ đoạn các đối tượng giả mạo hoặc chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo, nhắn tin vay tiền, yêu cầu chuyển khoản gấp để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cơ quan chức năng khuyến khích người dùng thường xuyên thay đổi mật khẩu, kích hoạt xác thực hai lớp cho tài khoản Zalo, email và tài khoản ngân hàng; hạn chế công khai thông tin cá nhân, số điện thoại, chức vụ, mối quan hệ công việc trên mạng xã hội.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn bị lừa đảo hoặc tài khoản bị chiếm quyền sử dụng, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa giao dịch và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý./.