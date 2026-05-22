Cảnh giác thủ đoạn chiếm quyền tài khoản Zalo để lừa chuyển tiền

Cơ quan Công an cảnh báo người dân sử dụng Zalo cần cảnh giác thủ đoạn giả danh người quen nhắn tin vay tiền, yêu cầu chuyển khoản, sau đó sẽ bị chiếm quyền tài khoản Zalo, chiếm đoạt tài sản.

vna-potal-canh-giac-thu-doan-chiem-quyen-tai-khoan-zalo-de-chiem-doat-tai-san.jpg

Cơ quan Công an cho biết trong thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý, nổi lên thủ đoạn các đối tượng giả mạo hoặc chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo, nhắn tin vay tiền, yêu cầu chuyển khoản gấp để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cơ quan chức năng khuyến khích người dùng thường xuyên thay đổi mật khẩu, kích hoạt xác thực hai lớp cho tài khoản Zalo, email và tài khoản ngân hàng; hạn chế công khai thông tin cá nhân, số điện thoại, chức vụ, mối quan hệ công việc trên mạng xã hội.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn bị lừa đảo hoặc tài khoản bị chiếm quyền sử dụng, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa giao dịch và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)
#lừa đảo #Zalo #chiếm quyền #bảo vệ tài khoản #lừa đảo mạng #an ninh mạng #ngăn chặn lừa đảo
Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phát biểu tại hội thảo.

Cần cơ chế “phong tỏa dòng tiền” nhanh để chặn lừa đảo tài chính số

Nhiều trường hợp người dân phát hiện bị lừa và báo ngân hàng ngay sau khi chuyển tiền nhưng dòng tiền đã bị tẩu tán qua nhiều tài khoản trung gian chỉ trong thời gian rất ngắn.
Các chuyên gia cho rằng nếu có cơ chế phối hợp nhanh hơn giữa ngân hàng, nền tảng số, cơ quan công an và đơn vị trung gian thanh toán thì hoàn toàn có thể phong tỏa dòng tiền lừa đảo trước khi tiền bị rút hoặc chuyển ra nước ngoài.

Quy định mới về mức hỗ trợ tài chính khi sinh con

Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số, quy định mức hỗ trợ tài chính tối thiểu là 2.000.000 đồng/phụ nữ khi sinh con.

