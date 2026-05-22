Khí thế thi công “3 ca, 4 kíp” trên công trường dự án cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Với sự giám sát chặt chẽ của Ban quản lý dự án, vấn đề an toàn lao động đã được các đơn vị thi công Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài-Lào Cai thực hiện nghiêm túc.

Những ngày trung tuần tháng 5, ghi nhận của phóng viên TTXVN trên công trường thi công hầm tại Km186 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sông Đà 10.1 thi công cho thấy không khí làm việc diễn ra hối hả, khẩn trương. Tại đây, khu vực cửa hầm lúc nào cũng phủ bụi đá và tiếng máy khoan rền vang; từng tốp công nhân tất bật thực hiện các công việc khác nhau như khoan, nổ mìn, phun bêtông, gia cố vòm hầm, vận hành ôtô, máy xúc, hàn xì…

Giữa thời tiết nóng nực, các công nhân chia nhau bám máy suốt ngày đêm, khí thế thi công “3 ca, 4 kíp” đang được các nhà thầu duy trì. Các công nhân làm việc đều được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn lao động.

Anh Ngô Duy Ngọc (quê Gia Lai), Đội trưởng Đội gia công sửa chữa, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sông Đà 10.1, chia sẻ hàng ngày trước khi bước vào ca làm việc, anh em công nhân đều được tập trung học các quy định về an toàn lao động. Trong quá trình làm việc, anh em luôn được công ty trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, mũ, giày, ủng, găng tay và các thiết bị khác theo từng đặc thù công việc. Ngoài ra, đến giữa buổi làm việc, anh em còn được bố trí thời gian nghỉ ngơi và ăn giữa ca. Từ sự quan tâm của công ty mà mọi người đều yên tâm làm việc, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ để công trình sớm hoàn thành và trở về thăm gia đình.

Hầm tại Km186 có chiều dài 530m với quy mô 3 làn xe, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sông Đà 10.1 thi công. Hiện công trường có trên 100 công nhân thi công hai cửa hầm. Hầm được chia thành 2 phần gồm: đào hầm bậc trên và hạ nền bậc dưới. Đến nay, đào hầm bậc trên đạt 95%, sau đó đơn vị sẽ triển khai hạ nền bậc dưới và đổ bê tông chống sạt lở. Song song với việc đẩy nhanh tiến độ, nhà thầu thi công luôn chú trọng bảo đảm chế độ tiền lương, đời sống và an toàn lao động cho đội ngũ công nhân.

Anh Phùng Đức Tuệ, Phó Giám đốc, Chỉ huy trưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sông Đà 10.1, cho biết Công ty luôn tuân thủ đảm bảo an toàn lao động cho công nhân. Hàng ngày, trước khi bước vào ca làm việc đều có chuyên trách huấn luyện an toàn đầu ca, nhắc nhở và trang bị kiến thức phù hợp cho từng công việc; trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, phù hợp với từng công nhân; thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra việc chấp hành quy trình kỹ thuật trong quá trình thi công, nhất là với các hạng mục thi công trên cao, nổ mìn và làm việc ban đêm, góp phần bảo đảm an toàn cho người và thiết bị trong suốt quá trình triển khai dự án.

Công ty cũng bố trí nơi ăn ở, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và tổ chức chi trả tiền lương, phụ cấp làm thêm giờ đầy đủ, kịp thời cho người lao động.

Thi công chân cầu trên tuyến Mở rộng Cao tốc Nội Bài- Lào Cai. (Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN)

Tương tự, tại công trường thi công cầu Ngòi Thia do Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Việt Hoa thực hiện có chiều dài gần 200m, gồm 8 nhịp. Hiện trên công trường có hơn hơn 30 công nhân đang làm việc. Các công nhân làm việc được trang bị đầy đủ thiết bị về bảo hộ lao động và tuân thủ nghiêm các quy định.

Anh Trần Ngọc Dương, Chỉ huy trưởng công trường thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Việt Hoa, chia sẻ nhận thức rõ những nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình thi công, công ty xác định công tác đảm bảo an toàn lao động là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo sức khỏe để công nhân yên tâm làm việc cũng như đảm bảo tiến độ dự án. Theo đó, vào đầu ca làm việc, bộ phận an toàn lao động đã quán triệt các biện pháp thi công, tăng cường thêm dây đai an toàn cho những công nhân làm việc trên cao. Các công nhân khác cũng được trang bị đầy đủ bảo hộ, đến nay đơn vị chưa xảy ra vụ tai nạn lao động.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái-Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai có chiều dài hơn 121Km (từ Km123+080-Km244+155) với tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhà nước và vốn của Tổng Công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) huy động.

Dự án có 3 gói thầu xây lắp gồm XL1-NBLC, XL2-NBLC và gói thầu ITS. Phạm vi đầu tư dự án sẽ mở rộng mặt đường từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, bề rộng nền đường 24m, có dải phân cách giữa đồng bộ với các đoạn đã được mở rộng trong giai đoạn 1.

Dự án có khoảng 2.500 công nhân đang làm việc. Do đó, công tác đảm bảo an toàn lao động, sức khỏe cho công nhân rất cần thiết bởi tai nạn lao động không chỉ để lại hậu quả nặng nề về sức khỏe công nhân mà còn khiến họ trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội và ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Ông Trần Ngọc Hải, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Bắc (thuộc VEC), cho biết đơn vị luôn xác định công tác an toàn lao động là nhiệm vụ hàng đầu trong suốt quá trình triển khai dự án. Đặc biệt, trong tháng công nhân, đơn vị chỉ đạo các nhà thầu đẩy mạnh tuyên truyền và treo băng rôn, khẩu hiệu an toàn lao động trên khắp công trường. Thời gian này đang bước vào cao điểm thi công để đẩy nhanh tiến độ, đơn vị yêu cầu các đơn vị nhà thầu thi công quan tâm đến chế độ cho người lao động, trang bị đầy đủ bảo hộ, đảm bảo chế độ lương, thưởng phù hợp cho từng công nhân theo vị trí công việc, nhất là trong thời gian 3 ca 4 kíp và công nhân làm việc vào ban đêm. Để từ đó công nhân yên tâm làm việc và gắn bó với dự án.

Song song với công tác đảm bảo an toàn lao động, với đặc thù dự án thi công trên tuyến đường cao tốc đang khai thác có lưu lượng giao thông lớn và khoảng cách dài hơn 121 km nên công tác an toàn giao thông cũng là nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, ngay từ khi triển khai dự án, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công phối hợp chặt chẽ với đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục Cảnh sát giao thông), các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, tăng cường bổ sung các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông phù hợp với điều kiện thi công thực tế ngoài hiện trường và với thời điểm lưu lượng xe tăng cao đột biến.

Công nhân hàn các cấu kiện thi công Khu vực hầm chui qua núi Km187 Cao tốc Nội Bài-Lào Cai. (Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN)

Các giải pháp gồm bổ sung tiêu phản quang lắp trên hàng rào tôn để tăng khả năng nhận biết và dẫn hướng vào ban đêm; lắp 2 hàng tiêu phản quang lên hàng rào tôn với khoảng cách 4 m/điểm và bố trí bổ sung đèn chiếu sáng mặt đường đối với các đoạn đường cong, bán kính nhỏ, hạn chế tầm nhìn xa; lắp đặt đèn xoay cảnh báo từ xa trên đỉnh hàng rào; bổ sung các biển báo, hình người nộm tại các vị trí thích hợp trên tuyến…

Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài-Lào Cai đang từng ngày được hoàn thiện, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế trục hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, mở rộng cánh cửa phát triển cho Lào Cai và vùng Tây Bắc./.

