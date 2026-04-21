Gấp rút thi công tuyến nối Quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai (IC14), Ủy ban Nhân dân phường Trung Tâm (tỉnh Lào Cai) triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Chủ động tháo gỡ khó khăn

Những ngày giữa tháng 4, phóng viên TTXVN có mặt tại dự án đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai với không khí lao động khẩn trương. Tại đây, nhiều phương tiện, máy xúc, máy lu được huy động cùng hàng trăm công nhân đang thực hiện các phần việc như đào đắp, vận chuyển đất, san lấp mặt bằng.

Một số vị trí trên tuyến đã được thảm nhựa mặt đường, một số đoạn đang thực hiện lu nền đường, làm cống rãnh thoát nước. Tuy nhiên, một số điểm vẫn chưa có mặt bằng thi công, nhà thầu phải bỏ trống hoặc làm ngắt quãng.

Anh Nguyễn Văn Thông, cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng An Việt cho hay, đơn vị thi công gói thầu từ Km3+644 - Km5. Để đảm bảo tiến độ, đơn vị huy động 15 máy đào, ôtô, máy xúc, máy ủi và gần 20 kỹ sư, công nhân chia ca làm việc liên tục.

Đến nay, tiến độ thi công đạt khoảng 70%. Tranh thủ thời tiết thuận lợi đơn vị tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện dự kiến đến 30/5 sẽ thi công xong nền đường và đến 30/6 sẽ thảm xong mặt đường.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, đến nay công tác đền bù, di dời căn bản đã hoàn thành. Dự án cơ bản nhận được sự đồng thuận của nhân dân.

Đơn vị nhà thầu tập trung huy động máy móc thi công nền đường. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ông Nguyễn Phú Thám ở tổ 15, phường Trung Tâm chia sẻ, khi biết tuyến đường đi qua, người dân ai cũng phấn khởi và đồng thuận. Bà con nhân dân mong muốn chính quyền địa phương và các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành dự án để đưa vào sử dụng giúp người dân thuận tiện đi lại và rút ngắn thời gian đi về các tỉnh miền xuôi.

Ông Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Tâm cho biết, Dự án đường nối Quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài-Lào Cai có tổng chiều dài 11,8 km, trong đó đoạn đi qua địa phận phường là 9,8 km. Trong tổng số 478 tổ chức và cá nhân bị ảnh hưởng, riêng phường Trung Tâm có 408 hộ dân bị thu hồi đất và 69 trường hợp phải di dời nhà ở. Đến nay, địa phương cơ bản đã bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Tuy nhiên, còn 4 hộ gia đình đang vướng mắc trong việc di dời, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công; trong đó, 2 hộ đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng và một hộ chưa kiểm kê được do cơ quan thi hành án dân sự đang thụ lý giải quyết.

Trong số các hộ dân đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng, hộ gia đình ông Lường Ngọc Cương có em gái là bà Lường Thị Nguyệt (ở tổ dân phố Nong, phường Trung Tâm) là hộ đặc biệt khó khăn, thuộc diện người khuyết tật. Nhà cấp 4 của gia đình bà Nguyệt nằm trong diện giải tỏa nhưng không thuộc diện được hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng. Ngôi nhà này trước đây được nhân dân địa phương và nhà hảo tâm huy động chung tay góp sức xây dựng. Hiện gia đình không đủ điều kiện để di dời, xây dựng nơi ở mới.

Ông Lường Ngọc Cương bộc bạch, gia đình cũng muốn di dời để bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương thực hiện dự án. Hiện gia đình đã dành sẵn một thửa đất cho em gái và các cháu, nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn không có tiền để xây dựng nhà mới nên việc bàn giao đất chưa thực hiện được.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Tâm Nguyễn Thế Nghĩa đến hộ gia đình nhằm tháo gỡ khó khăn trong vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Nhằm sớm giải quyết triệt để những vướng mắc, tồn đọng trong công tác giải phóng mặt bằng, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phường Trung Tâm đã nhiều lần trực tiếp xuống cơ sở nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân hiểu rõ tầm quan trọng của dự án giao thông trọng điểm này.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Tâm cho biết thêm, đối với hộ gia đình ông Lường Ngọc Cương và bà Lường Thị Nguyệt, địa phương đã lên kế hoạch xây dựng nhà tình thương. Đồng thời huy động nguồn vốn xã hội hóa và huy động nhân lực để bố trí thu dọn tài sản, di chuyển chỗ ở và hỗ trợ xây dựng cho gia đình căn nhà mới.

Ngày 18/4, địa phương đã huy động hơn 100 nhân công, với sự tham gia của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân tổ dân phố Nong giúp gia đình dọn dẹp, san nền, vận chuyển vật liệu, tổ chức khởi công xây dựng nhà mới.

Mặt khác, địa phương cũng đã bố trí chỗ ở tạm thời, tháo dỡ phần nhà nằm trong phạm vi giải tỏa để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ngay trong ngày 18/4, phần móng nhà mới cơ bản hoàn thành, mặt bằng đã được bàn giao, tạo điều kiện để dự án tiếp tục triển khai đúng tiến độ.

Đẩy nhanh tiến độ thi công

Lãnh đạo phường Trung Tâm thường xuyên phối hợp với đơn vị nhà thầu thi công tháo gỡ khó khăn về tiến độ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Dự án đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai (IC14) có chiều dài 11,8 km, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư. Dự án gồm 3 gói thầu thi công xây dựng.

Tuyến chính đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công 11,5/11,8 km, 3 tuyến nhánh rẽ mới được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai phê duyệt bổ sung để kết nối từ tuyến chính sang tuyến đường Phù Nham-Suối Quyền.

Hiện chính quyền địa phương đang xác minh nguồn gốc sử dụng đất và áp giá và chưa thi công. Đối với tuyến chính, hiện các nhà thầu thi công cơ bản hoàn thành nền đường đạt 8,8/11,8 km; thảm mặt đường đạt 2,5/11,8 km; giá trị xây dựng thực hiện ước đạt 69,43%.

Dự án khởi công từ đầu năm 2022, đến hiện tại đang bị chậm tiến độ so với yêu cầu đặt ra. Chủ đầu tư dự án lý giải nguyên nhân chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, chậm bàn giao cho nhà thầu thi công, phần mặt bằng được bàn giao từng phần nhỏ lẻ.

Ngoài ra, thời tiết diễn biến cực đoan, năm 2025 mưa nhiều, kéo dài; cùng với ảnh hưởng của bão số 3 Yagi (năm 2024) và bão số 9 Ragasa, số 10 Bualoi (năm 2025) khiến việc thi công tại nhiều vị trí bị gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Bên cạnh đó, giá nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư, vật liệu tăng cũng tác động đến quá trình triển khai dự án.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu thi công huy động nhân lực, phương tiện máy móc để hoàn thiện nền đường và rải thảm trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, chủ đầu tư cũng phối hợp chặt chẽ với địa phương tháo gỡ các khó khăn trong giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành dự án, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân./.

