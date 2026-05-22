Dùng dữ liệu đăng kiểm thay 4 loại giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính

Theo Quyết định số 744/QĐ-BXD ngày 18/5/2026 của Bộ Xây dựng về việc công bố dữ liệu và hướng dẫn kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông để thay thế giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính, từ 1/7/2026, các dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu về đăng kiểm phương tiện giao thông được chia sẻ quy định tại Quyết định này đủ điều kiện khai thác, sử dụng thay thế các giấy tờ gồm giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đăng kiểm xe cơ giới; giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện tàu biển; giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng./.