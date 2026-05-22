Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa ban hành Văn bản số 11-CV/TU chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Tổ công tác tuyên truyền của tỉnh, Đảng ủy các xã, phường liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, trách nhiệm cao nhất, bảo đảm bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan đúng tiến độ; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với việc giải phóng mặt bằng thực hiện các Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.

Đảng ủy các xã Nhân Thắng, Gia Bình, Lương Tài; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc theo đề nghị của Công an tỉnh. Kết quả báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.

Đảng ủy Sở Xây dựng lãnh đạo Sở Xây dựng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện đầu tư xây dựng các dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thường xuyên theo dõi, đôn đốc; định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định.

Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình được thực hiện theo cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 03/2025/NQ-CP của Chính phủ. Với tổng mức đầu tư lên tới 196.370 tỷ đồng cho hai giai đoạn, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được thiết kế theo tiêu chuẩn sân bay cấp 4F của ICAO (cấp tiêu chuẩn cao nhất dành cho các sân bay quốc tế quy mô lớn).

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch trên diện tích gần 2.000ha, thuộc địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao; có công suất dự kiến đạt 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030; đến năm 2050 nâng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Với vị trí kết nối thuận lợi giữa Hà Nội, Bắc Ninh và miền Bắc, cảng hàng không không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng mà còn mang sứ mệnh khẳng định vị thế và tầm vóc quốc gia trên bản đồ hàng không thế giới.

Công trình được định vị là một trong những biểu tượng quốc gia mới của Việt Nam, một động lực lan tỏa để Bắc Ninh và Vùng Thủ đô trở thành trung tâm kinh tế-dịch vụ-công nghệ tầm khu vực. Từ nơi đây, những chuyến bay sẽ nối liền Việt Nam với năm châu, những dòng chảy thương mại, logistics, du lịch, công nghiệp sẽ bứt tốc và chất lượng sống của người dân sẽ được nâng tầm; đồng thời, an ninh quốc phòng cũng được củng cố, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong định hướng của Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình là cam kết phát triển bền vững theo các chuẩn mực quốc tế về ESG. Sân bay sẽ triển khai quản lý carbon theo tiêu chuẩn Airport Carbon Accreditation (ACA) với mục tiêu Net-Zero vào năm 2050. Các hạng mục công trình, đặc biệt là nhà ga hành khách, được thiết kế để hướng tới chứng chỉ công trình xanh LEED Gold, đồng thời khai thác mạnh mẽ năng lượng tái tạo với hệ thống điện mặt trời có công suất trên 30MWp, góp phần giảm thiểu phát thải và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sạch…

Đặc biệt, việc hoàn thành giai đoạn 1 của sân bay để phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 cho thấy tầm vóc chiến lược của dự án không chỉ về giao thông, mà còn về kinh tế, đối ngoại và năng lực tổ chức triển khai các công trình hạ tầng quy mô lớn của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới..

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ đất nông nghiệp. Về đất ở, dự án phải di chuyển, thực hiện tạm cư, bố trí khu đất ở tái định cư cho khoảng hơn 8.000 hộ dân; trong đó riêng khu vực phục vụ Hội nghị APEC 2027 có 1.555 hộ dân thuộc 5 thôn phải thực hiện di dời sớm nhất đảm bảo bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư thi công.

Đến nay (đối với phạm vi phục vụ Hội nghị APEC 2027), 237 hộ dân đã đồng thuận nhận tiền và di chuyển đến nơi ở mới, 94,6% hộ gia đình đồng thuận, đăng ký bốc thăm vị trí lô trong khu vực tái định cư.

Đối với các dự án BT liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, hiện Dự án tuyến đường kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng với diện tích hơn 82 ha. Các dự án tái định cư đang tích cực được triển khai.

Về tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh), nhà đầu tư đang tập trung thực hiện công tác chuẩn bị, dự kiến khởi công công trình cuối tháng 5/2026./.

