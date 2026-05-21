Phạt 35 triệu đồng với tài xế điều khiển xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc

Tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho biết, qua thông tin phản ánh của người dân trên mạng xã hội, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 xác minh, xử lý vụ xe ôtô tải biển kiểm soát 29H-996.86 chạy ngược chiều trên tuyến cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu-Bãi Vọt-Hàm Nghi-Vũng Áng.

Vụ việc xảy ra vào hồi 6 giờ 30 ngày 21/5, tại Km537+43 hướng Nam-Bắc.

Sau khi nhận được thông tin, Tổ công tác số 2, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6), Cục Cảnh sát giao thông đã phối hợp với đơn vị tuần đường trên tuyến tổ chức dừng phương tiện.

Tài xế điều khiển phương tiện là anh Phạm Minh Đ. (sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại xã Sông Mã, tỉnh Sơn La).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Phạm Minh Đ. về hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc với số tiền 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo điểm đ khoản 11 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, đi ngược chiều trên cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến tai nạn giao thông thảm khốc do các phương tiện lưu thông với tốc độ cao.

Người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối tuân thủ hệ thống biển báo, chỉ dẫn giao thông, chú ý quan sát, không vì “tiện một chút” mà đánh đổi an toàn của chính mình và người khác. Khi đi quá lối ra phải tiếp tục di chuyển đến nút giao tiếp theo, tuyệt đối không quay đầu hoặc đi ngược chiều trên cao tốc.

Theo thống kê, chỉ trong ngày 20/5, các Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Phòng 6 đã phát hiện 532 trường hợp vi phạm trên các tuyến cao tốc, trong đó có 32 xe khách, 112 xe tải, 319 xe con, 68 xe container và 1 xe cứu thương.

Đáng chú ý có tới 69 trường hợp vi phạm quy định khi vào, ra đường cao tốc. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã dừng xe, lập biên bản vi phạm đối với 73 trường hợp, số tiền dự kiến xử phạt 264,7 triệu đồng, trừ điểm giấy phép lái xe 44 trường hợp./.

Tây Ninh: Xử phạt nặng tài xế ôtô tải đi ngược chiều trên Quốc lộ 22 Vào khoảng 16 giờ 05 phút ngày 14/3, trên tuyến Quốc lộ 22, một xe ôtô tải đã đi ngược chiều tại khu vực có đặt biển báo “Cấm đi ngược chiều,” gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông.