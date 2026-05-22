Chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và một số ban, bộ, ngành Trung ương về định hướng phát triển công nghiệp vật liệu ở Việt Nam ngày 21/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 quan điểm lớn về phát triển công nghiệp vật liệu ở Việt Nam gồm: Xác định công nghiệp vật liệu là ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, cần tổ chức theo 3 tầng (vật liệu nền cần giữ vững và nâng cấp; vật liệu chiến lược cần tập trung đột phá; vật liệu tương lai cần chuẩn bị từ sớm); chuyển mạnh từ khai thác tài nguyên sang chế biến sâu, làm chủ công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng trong nước; lấy khoa học-công nghệ, tiêu chuẩn, nhân lực chất lượng cao và doanh nghiệp Việt Nam làm trụ cột phát triển; phát triển công nghiệp vật liệu theo hướng xanh, bền vững, tự chủ, có năng lực cạnh tranh quốc tế, phù hợp cam kết quốc tế nhưng bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, tập trung rà soát, xác định đúng các nhóm vật liệu ưu tiên, tránh dàn trải.

Trước mắt, có thể lựa chọn 5 nhóm ưu tiên: vật liệu đất hiếm; vật liệu bán dẫn; vật liệu cho pin và lưu trữ năng lượng; vật liệu mới; vật liệu xây dựng thế hệ mới.

Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa nền tảng đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tự chủ kinh tế; cần được đánh giá kỹ trong Chiến lược để lựa chọn đúng trọng tâm, đúng lộ trình, đúng cơ chế hỗ trợ./.