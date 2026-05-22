Tăng 8% lương hưu và trợ cấp từ ngày 1/7/2026

Chính phủ nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng lên 3,8 triệu đồng/tháng đối với một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung.

Từ ngày 1/7/2026, theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng thêm 8%.

9 nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp thêm 8% từ ngày 1/7 Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% so với mức hưởng của tháng 6/2026.