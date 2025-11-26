Kích hoạt các phương án bảo đảm an toàn hoạt động hàng không

Trước diễn biến của bão số 15, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) yêu cầu các đơn vị kích hoạt các phương án bảo đảm an toàn hoạt động bay trong mọi tình huống. Đặc biệt, tuyệt đối không được chủ quan trước nguy cơ diễn biến phức tạp của bão, nhất là trong bối cảnh nhiều khu vực đang bị mưa lớn và ngập lụt.

Các đơn vị phải rà soát toàn bộ kế hoạch và phương án phòng chống thiên tai theo nguyên tắc “bốn tại chỗ,” bảo đảm đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và hậu cần tại chỗ để xử lý kịp thời mọi tình huống.

Các công trình đang thi công, cũng như các đài, trạm kỹ thuật tại những vị trí chịu ảnh hưởng của thời tiết xấu, được yêu cầu kiểm tra, gia cố và khắc phục ngay các nguy cơ mất an toàn.

Các hệ thống điện, đặc biệt là nguồn điện dự phòng, phải được kiểm tra thường xuyên để bảo đảm khả năng vận hành liên tục. Đối với công tác bảo đảm hoạt động bay, các cơ sở điều hành bay được yêu cầu duy trì khả năng chỉ huy bay an toàn tuyệt đối, chủ động phối hợp với các hãng hàng không, Cảng hàng không và Cảng vụ hàng không để điều chỉnh kế hoạch khai thác phù hợp với diễn biến thời tiết.

Các phương án phân luồng, giãn cách, chuyển hướng hoặc thay đổi mực bay cần được chuẩn bị sẵn sàng nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của thời tiết bất lợi đến hoạt động khai thác.

Về kỹ thuật hàng không, các đơn vị phải bảo đảm khả năng hoạt động của hệ thống thông tin, dẫn đường và giám sát; bố trí lực lượng kỹ thuật trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý sự cố.

Công tác khí tượng hàng không phải được tăng cường với việc theo dõi sát diễn biến bão, cung cấp dự báo và cảnh báo chính xác, kịp thời cho các cơ sở điều hành bay. Trung tâm Thông báo tin tức hàng không cũng được yêu cầu sẵn sàng phát hành các thông báo hàng không liên quan đến thời tiết và tình trạng sân bay.

Trước đó, để tập trung ứng phó lũ lụt tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng.

Các cơ quan, đơn vị liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng./.

