Đặc khu Trường Sa chủ động ứng phó với bão số 15

Trước diễn biến phức tạp di chuyển nhanh vào biển Đông của bão số 15 (KoTo), đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão số 15.

Theo đó, các cán bộ, chiến sỹ trên các đảo: Trường Sa, Đá Tây, Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn thuộc đặc khu Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã giúp đỡ ngư dân vào tránh trú bão an toàn.

Đến 16 giờ chiều nay 26/11 toàn đặc khu Trường Sa đã tiếp nhận hơn 200 tàu cá với hơn 2000 ngư dân vào tránh trú bão; đồng thời các đảo đã hỗ trợ hơn 10.000 lít nước ngọt, nhu yếu phẩm, thuốc men, khám và bố trí nơi ở tạm thời cho ngư dân.

Cùng với đó, các cán bộ, chiến sỹ cũng hỗ trợ nhân dân gia cố nhà cửa, chằng buộc tàu thuyền và thực hiện củng cố công trình phòng, chống thiên tai, dự trữ đầy đủ vật chất lương thực, nước ngọt tại đơn vị.

Hiện nay toàn bộ dân cư trên các đảo có người sinh sống, các tàu thuyền vào tránh trú đều an toàn tuyệt đối. Các đơn vị đang công tác tại đặc khu Trường Sa cũng thực hiện các phương án chủ động, duy trì bố trí lực lượng ứng trực 24/24, sẵn sàng xử trí các tình huống khi bão số 15 tiến gần quần đảo Trường Sa./.

